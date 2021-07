Les FAI ont dépensé 234 millions de dollars en efforts de lobbying pour 2019-2020

Lundi un rapport [PDF] de Common Cause a déclaré qu’en 2019 et 2020, les FAI ont dépensé un total de 234,7 millions de dollars américains pour faire pression contre les règles de neutralité du net et d’autres lois sur les télécommunications.

Lobbying des FAI

Sur ces 234,7 millions de dollars, 45,6 millions de dollars ont été réservés aux contributions politiques. Comcast avec 43 millions de dollars US a ouvert la voie, suivi par AT&T avec 36,4 millions de dollars US, Verizon avec 24,8 millions de dollars US, Charter avec 24,4 millions de dollars US et T-Mobile avec 21,5 millions de dollars US. En moyenne, cela représente environ 320 000 USD par jour pour lutter contre les efforts visant à améliorer Internet pour les consommateurs.

Depuis ArsTechnica :

La lutte des FAI contre la neutralité du net impliquait également le financement d’une campagne en 2017 qui a généré « 8,5 millions de faux commentaires » à la Federal Communications Commission afin de « fabriquer un soutien pour l’abrogation », selon un récent rapport publié par le procureur général de l’État de New York, Letitia James. .

La neutralité du Net était le principal problème avec les FAI combattant le projet de loi démocrate Save the Internet Act. Cela aurait annulé l’abrogation de la neutralité du net par la FCC et rétabli la réglementation des transporteurs publics du titre II. La Chambre des représentants à majorité démocrate a adopté le projet de loi, mais le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell (R-Ky.) a déclaré que la loi de l’ère Obama était “morte à son arrivée”.