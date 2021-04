Les faibles espoirs de West Brom de survie en Premier League souffrent d’un énorme revers alors qu’Aston Villa obtient l’égalisation des temps d’arrêt

La candidature de West Brom pour une offre de survie improbable en Premier League a subi un énorme revers car elle n’a pas réussi à clôturer les choses contre Aston Villa, le choc de Villa Park terminant 2-2.

Une grève du temps d’arrêt de Keinan Davis, qui a capitalisé sur une défense indécise de Kyle Bartley, a assuré que les deux parties partageaient le butin.

Davis a devancé Bartley et Sam Johnstone pour gagner un point à Villa

West Brom a encore une chance de rester debout dans un sens mathématique, mais ils avaient vraiment besoin de gagner celui-ci

Le temps presse et les Baggies de deuxième rang sont à neuf points de la sécurité de la Premier League avec cinq matchs à jouer.

Le but contre son camp de Tyrone Mings semblait donner à l’équipe de Sam Allardyce une troisième victoire en quatre matchs après que le penalty de Matheus Pereira eut annulé le coup de pied d’Anwar El Ghazi.

Malgré le point, la saison de Villa – qui menaçait autrefois la qualification européenne – s’estompe maintenant dans l’obscurité du milieu de la table sans le skipper blessé Jack Grealish et ils n’ont remporté que deux des 10 matchs qu’il a manqués.

La relégation d’Albion semble inévitable mais, s’ils tombent en panne, ils reviendront au moins au championnat Sky Bet après s’être remis d’un coup précoce.

Il semble que Big Sam ne réussira pas à s’échapper de la zone de relégation

Villa a frappé le front après 20 secondes contre Manchester City mercredi, mais il leur a fallu neuf minutes pour mener cette fois.

Ross Barkley a été battu par le défi maladroit de Semi Ajayi dans la surface et El Ghazi – qui a marqué deux fois dans le match inverse à The Hawthorns – a envoyé Sam Johnstone dans le mauvais sens.

Le coup franc de Pereira a sifflé de justesse en réponse, mais après leur défaite déchirante à Leicester en milieu de semaine, Albion a eu du mal à démarrer.

Le patron Allardyce avait ciblé cinq victoires en six matchs – à commencer contre Villa – pour sauver leurs skins de Premier League et cela avait l’air fantaisiste jusqu’à ce qu’Albion reçoive un penalty après 23 minutes.

El Ghazi a marqué le premier match dès le début

Mais Pereira a claqué dans l’égalisation avec un coup de pied de son propre

Des pieds rapides de Callum Robinson ont fait remonter Ainsley Maitland-Niles et il n’a eu besoin d’aucune seconde invitation pour descendre après qu’Ezri Konsa lui ait coupé le pied.

C’était doux mais Pereira égalisait et quatre minutes plus tard, Okay Yokuslu lançait une tête de très près.

Johnstone a battu le lecteur d’El Ghazi et l’effort de Bertrand Traoré a dérivé à travers le but alors que Villa cherchait une réponse.

Mais Albion avait la queue en l’air et Emi Martinez a paré le lecteur de Maitland-Niles cinq minutes avant la pause après que Pereira ait embrouillé Douglas Luiz avec une jolie roue arrière.

L’attaquant était le meilleur débouché des Baggies et a failli attraper une seconde après 43 minutes lorsque son coup franc du coin de la zone a rebondi sur la barre.

Albion avait menacé une seconde et, à peine deux minutes après le redémarrage, assommé Villa en prenant la tête.

Konsa a glissé lorsqu’il a tenté de contrôler le dégagement profond de Johnstone, ce qui a permis à Mbaye Diagne de récupérer le ballon.

L’attaquant a continué dans la zone et son tir a été transformé en son propre filet par Mings.

.

La déviation de Mings n’a donné aucune chance à Martinez

Le but a relancé Villa dans la vie et Bartley a dévié le lecteur de Barkley derrière, l’arrêt intelligent de Johnstone a gardé la volée acérée d’Ahmed Elmohamady et le lecteur de Traoré sous un angle serré a frappé l’extérieur du poteau.

Villa était désormais dominante et Ollie Watkins a perdu une belle ouverture à 20 minutes de la fin quand il a tiré trop près de Johnstone après avoir été mis à travers.

Pourtant, Albion a presque attrapé un troisième à 18 minutes de la fin lorsque Konsa a dirigé le coin de Conor Gallagher contre son propre poteau avant que Martinez ne retourne le ballon via la barre.

Trois minutes plus tard, Martinez est venu à nouveau à la rescousse de Villa quand il a retourné l’excellent effort de Pereira de 18 mètres.

Villa a fait pression pour un niveleur tardif et Davis a frappé le poteau avec quatre minutes à jouer avant de sauver un point dans le temps d’arrêt.

Le centre profond de Matt Targett était dirigé vers le bas par Mings et Davis a bondi de près après que Bartley n’ait pas réussi à dégager.

.

West Brom devra peut-être commencer à penser à la vie dans le championnat la saison prochaine