Les faibles fondamentaux de BNGO Stock prouvent qu’il n’y a aucune raison de l’acheter

Sur la base de mon analyse financière, je ne toucherais pas Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO) à l’heure actuelle. Je courrais vite et loin du stock BNGO. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons, et elles ont toutes à voir avec les fondamentaux.

Bien que l’entreprise dispose d’un catalyseur positif ici et là, ses revenus et sa valorisation laissent beaucoup à désirer. La performance de l’action BNGO a également été volatile, et sa récente dilution ne fait qu’aggraver les perspectives des finances de Bionano.

Action BNGO : quelques bonnes nouvelles

La seule bonne nouvelle à propos de la société est que l’action BNGO a été ajoutée à l’indice américain à petite capitalisation Russell 2000®. Selon Yahoo! Finance, la société a annoncé son entrée dans l’indice fin juin. Son adhésion est annuelle.

Dans l’annonce, le PDG de Bionano Genomics, Erik Holmlin, était optimiste quant à ce développement. Il a déclaré ce qui suit :

« L’inclusion dans les indices Russell améliore la visibilité de notre entreprise alors que nous continuons à développer la base installée de Saphyr et à construire potentiellement la prochaine grande entreprise de génomique… Nous pensons que cette étape est le reflet de la prise de conscience croissante de la cartographie optique du génome (OGM), les progrès significatifs que notre entreprise fait vers l’OGM faisant partie de l’utilisation de routine dans l’analyse du génome, y compris la cytogénomique et un autre pas en avant dans la sensibilisation de Bionano parmi les investisseurs institutionnels.

Maintenant, je suis d’accord que c’est une évolution très positive. Les investisseurs institutionnels pourraient s’intéresser davantage aux actions BNGO. Mais comme toujours, vous devez savoir dans quoi vous investissez. Vous devez effectuer une analyse financière minutieuse de la valorisation et des fondamentaux d’une action avant de l’acheter.

Dans ce secteur, j’ai entendu l’histoire de « perturber l’industrie » plus de fois que je ne m’en souviens, et Bionano Genomics fait partie de ce phénomène. Je souhaite bonne chance à l’entreprise et espère qu’elle pourra accomplir sa mission. Cependant, le stock BNGO est un laissez-passer pour moi.

Ce n’est pas que je sois partial contre l’entreprise par quelque moyen que ce soit. Les catalyseurs positifs de Bionano Genomic ne l’emportent tout simplement pas sur ses faibles fondamentaux.

Chiffre d’affaires et évaluation à craindre

Si vous lisez régulièrement mes articles sur InvestorPlace, vous savez probablement que je soutiens ma thèse d’investissement avec les fondamentaux et la valorisation. En regardant le stock de BNGO, j’ai trouvé plusieurs chiffres inquiétants.

Tout d’abord, la capitalisation boursière de la société est de 1,61 milliard de dollars sur des ventes de seulement 8,5 millions de dollars en 2020. Il s’agissait de la deuxième année consécutive avec une baisse des revenus, la société ayant déclaré des revenus de 10,13 millions de dollars en 2019. C’était une baisse de 15,6%. du chiffre d’affaires 2018 de Bionano Genomic.

Ensuite, son résultat net est négatif depuis 2016. En 2020, Bionano Genomics a enregistré une perte nette de 41,08 millions de dollars. L’EBIT après dépenses inhabituelles est également négatif depuis 2016. Ainsi, sur la base de ces données, la société ne tire aucun profit de ses activités principales.

Enfin, son cash-flow libre a également été négatif au cours de la même période de 4 ans.

Après avoir examiné ces données financières, je ne sais pas pourquoi quelqu’un achèterait des actions BNGO. Je ne vois aucune indication qu’il a le potentiel d’être un stock de valeur ou de croissance.

L’action BNGO reflète une faible valorisation

Au début de 2021, l’action est passée de moins de 5 $ par action à un sommet de 52 semaines de 15,69 $ à la mi-février. Le prix bas de sa gamme de 52 semaines est de 47 cents. Il s’agit d’une augmentation étonnante (et déroutante) étant donné que l’entreprise n’a enregistré aucun bénéfice au cours des 5 dernières années.

La société a émis 328,64 millions de dollars d’actions ordinaires au dernier trimestre. La bonne nouvelle, c’est qu’il a beaucoup d’argent à utiliser pour son entreprise. La mauvaise nouvelle est que cela aura un effet très négatif et dilutif sur les actions BNGO.

La rentabilité est absente pour l’instant et la croissance des revenus est faible. Combiné au flux de trésorerie disponible négatif et à la récente dilution des actions, l’action BNGO n’est toujours pas bon marché malgré la vente depuis son plus haut de 52 semaines.

Je pense que lorsque les actions ont bondi en février, de nombreux investisseurs ont réalisé qu’il était temps de prendre leurs bénéfices et de s’enfuir. L’action BGNO a toujours été davantage un pari spéculatif, et ses finances ne sont pas propices aux investissements de valeur ou de croissance.

