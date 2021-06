Les faibles rendements de première récolte peuvent réduire la disponibilité du thé Darjeeling de qualité

Les prix aux enchères de l’Assam en avril pour les usines de feuilles achetées étaient également plus élevés que les prix de mars à une moyenne de Rs 185 le kg, contre une moyenne de Rs 142 le kg. Tous les prix des enchères en Inde en avril sont passés à une moyenne de Rs 167 le kg, contre une moyenne de Rs 137 le kg en mars.

Le thé de première récolte de Darjeeling pourrait être rare cette année, car la production d’avril ou de première récolte, offrant la meilleure qualité, a diminué à 0,66 million de kg contre 0,92 million de kg au cours du même mois de l’année dernière. Cela s’est produit en raison d’une période de sécheresse prolongée. Une cueillette précoce, dans la plupart des cas faute d’argent, a également nui à la qualité.

« Dans le cas du thé Darjeeling, c’est une situation de catch-22 cette saison. Une production de qualité nécessite le temps nécessaire pour que les feuilles de thé poussent avant la cueillette. Mais, les propriétaires de jardin qui manquent d’argent cueilleront tôt, même si certains jardiniers auront évidemment attendu d’obtenir une bonne qualité », a déclaré à FF Atul Asthana, directeur général et PDG de Goodricke Group. Une bonne récolte de première récolte rapporte plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel total des ventes de thé Darjeeling. Mais, cette année, ce ne serait pas le cas en raison d’un volume et d’une qualité inférieurs, a-t-il déclaré.

La cueillette de première récolte de Darjeeling a généralement lieu entre mars et avril, bien que certaines cueillent également pendant la fin février. La production de cette saison a été faible de 50% à 0,66 million de kg, par rapport à la même saison en 2019 à 1,28 million de kg (l’industrie ne veut pas comparer les chiffres de 2021 avec 2020 car les jardins ont été fermés de décembre 2019 à mi-avril 2020). La plupart des propriétaires de jardins étaient à court de liquidités depuis que la première chasse d’eau de l’année dernière a également été touchée, forçant les planteurs à “trouver un équilibre entre les flux de trésorerie et la qualité”, a déclaré Asthana.

Cependant, la production globale du Bengale occidental en avril de cette année était supérieure à 18 millions de kg, contre un peu plus de 9 millions de kg au cours du même mois il y a un an. Les prix aux enchères en mars et avril étaient plus élevés pour les variétés Jalpaiguri et Dinajpur à 144 Rs le kg et 163 Rs le kg, respectivement, que ceux de la variété Darjeeling à 135 Rs le kg et 157 Rs le kg, respectivement, pour les usines de feuilles achetées.

Les prix aux enchères d’Assam en avril pour les usines de feuilles achetées étaient également plus élevés que les prix de mars à une moyenne de Rs 185 le kg, contre une moyenne de Rs 142 le kg. Tous les prix des enchères en Inde en avril sont passés à une moyenne de Rs 167 le kg, contre une moyenne de Rs 137 le kg en mars.

Les prix du thé de la meilleure qualité de tout le pays seront découverts lors d’une vente aux enchères spéciale dans tous les centres de vente aux enchères ce mois-ci, pour laquelle la cueillette de l’édition spéciale (un bourgeon deux feuilles) sous la supervision du Tea Board a déjà été effectuée sur le Journée internationale du thé, a déclaré un responsable du Tea Board. Les tendances du marché mondial et national pour la qualité super premium peuvent être évaluées à partir de la prochaine vente aux enchères, bien que les variétés de Darjeeling fabriquées à la main puissent atteindre une valeur beaucoup plus élevée que la valeur de la vente aux enchères car elles sont exportées en privé, a déclaré un membre de la Darjeeling Tea Association.

