Les faibles taux d’épargne ne peuvent pas être motivés par la politique

Image représentative. Source: PTI

La déclaration de la ministre des Finances Nirmala Sitharaman sur l’ordonnance de son ministère sur la réduction des taux d’intérêt des petites épargnes «par surveillance» est, ironiquement, un aveu honnête de la façon dont ces taux sont principalement motivés par des considérations politiques; donc, dans la mesure où il y avait un « oubli », c’était que personne ne prêtait attention au fait que diverses élections à l’assemblée avaient lieu et que cette réduction serait utilisée par l’opposition pour montrer à quel point le BJP se souciait peu de la femme ordinaire. . La question, bien sûr, c’est que lorsque les élections seront terminées, le gouvernement réduira-t-il encore une fois ces taux qui ne correspondent pas à ce qu’ils devraient être? Le fait que les taux élevés sur les petites économies devenaient un problème et rendaient difficile pour les banques de baisser leurs taux de dépôt – et donc de prêt – est évident du fait que le comité de Shyamala Gopinath (elle était alors vice-gouverneure de la RBI) à ce sujet était mis en place il y a plus de dix ans. En effet, alors que les recommandations ont été ignorées par la plupart des gouvernements, lorsqu’il était ministre des Finances, Arun Jaitley a de nouveau promis que les recommandations seraient suivies. Cependant, après quelques coupes dans le sens recommandé, l’effort a été en grande partie abandonné et les taux d’intérêt sur la petite épargne sont généralement restés beaucoup plus élevés qu’ils ne le devraient.

Le comité Gopinath avait recommandé une formule automatique axée sur le marché pour ces taux, et avait déclaré qu’un écart de 25 points de base sur les rendements moyens – au cours de l’année précédente – sur les GSecs de durée équivalente pourrait être accordé pour la plupart des instruments; le spread devait être porté à 50bps pour les NSC à 10 ans, 75bps dans le cas du Sukanya Samridhi Scheme et 100bps pour les seniors. Le fait que cela ait été à peine suivi a été mis en évidence dans le rapport de politique monétaire de la RBI d’octobre dernier, lorsqu’il a déclaré que le refus de faire baisser les taux avait entraîné «un coin de 40-120 pb au T2 et 82-203 pb au T3 … avec des implications pour la transmission monétaire» . Dans le cas des régimes pour personnes âgées, RBI a déclaré que si le taux G-Sec moyen pendant la période de référence était de 5,29% et que cela signifiait que le taux d’intérêt aurait dû être de 6,29%, le taux réel était de 7,4%. Dans le cas des dépôts à un an, les taux d’intérêt étaient plus élevés de deux points de pourcentage. Pour le Kisan Vikas Patra (KVP) de 124 mois, le taux équivalent G-Sec était de 6,02 alors que le taux d’intérêt payé était de 6,9%.

Ainsi, lorsque, le 31 mars, le ministère des Finances a réduit les taux de divers petits plans d’épargne, il faisait simplement ce pour quoi il avait été mandaté. Dans le cas du KVP, par exemple, le rendement à 10 ans est de 6,2% maintenant mais était de 5,9% le 31 décembre 2020 et de 6% le 30 septembre; donc, l’intérêt de 6,9% sur celui-ci était clairement trop élevé et le ministère a eu raison de l’abaisser à 6,2%. De même, avec un papier à un an à 3,8% actuellement – 3,4% en décembre et 3,7% en septembre – le taux de la poste de 4% devait être ramené à 3,5% comme le ministère des Finances l’avait initialement proposé. Le gouvernement est libre de maintenir les faibles taux d’épargne à un niveau élevé, mais il ne peut pas non plus vouloir une transmission monétaire complète, ni prétendre que les taux d’intérêt dans le pays sont déterminés par le marché.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.