Les faiblesses possibles des Golden State Warriors cette saison

Guerriers de l’état d’or Il affronte la saison 2021/22 avec l’espoir de se battre à nouveau pour les premières places de la Conférence Ouest et d’essayer d’aller le plus loin possible en playoffs. Après deux ans où les blessures les ont empêchés de concourir mais en échange ils ont obtenu des atouts intéressants via le repêchage, il est temps de voir si Stephen Curry et la compagnie peut à nouveau se battre pour le ring. Dans cet article, nous révélons certaines des faiblesses que nous pensons avoir les Warriors à leur retour dans l’élite :

Manque de talent autour de Stephen Curry

Stephen Curry était le meilleur buteur de la NBA la saison dernière et s’est battu pour le MVP jusqu’à la fin. Pourtant, les Warriors n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. Ainsi, au niveau du potentiel offensif, Andrew Wiggins est le seul coéquipier qui s’est montré capable de maintenir un niveau élevé, même si ce n’est pas non plus ce qui était attendu. Le talent en attaque fait défaut.

La forme physique de Klay Thompson

Klay Thompson devrait revenir sur le terrain en décembre après deux ans sans jouer un seul match et deux blessures très graves. Logiquement, on ne sait pas comment il va revenir. Son inconnue du moment est un point contre pour Steve Kerr.

Le jeu intérieur

Wiseman n’a pas montré l’année dernière qu’il était prêt pour l’élite. De nombreuses lacunes pour un n°1 au repêchage. Les Warriors n’ont pas de grande star en position intérieure, ce qui peut leur créer des problèmes au cours de la saison.