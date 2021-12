Les failles de sécurité des crypto-monnaies

La criminalité liée aux crypto-monnaies est directement proportionnelle à la taille du marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies volées entre janvier 2011 et décembre 2021 sont estimées à 12,1 milliards de dollars.

L’exploitation des vulnérabilités dans les systèmes de sécurité d’échange cryptographique est la tactique la plus courante. 3,18 milliards de dollars ont été perdus en failles de sécurité, 1,76 milliard de dollars en hacks DeFi et 7,12 milliards de dollars en escroqueries.

Les emplacements les plus courants pour de telles failles de sécurité sont le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, les mêmes pays où la crypto-monnaie est la plus populaire.

Cet article présente des données sur l’augmentation du nombre de violations et d’argent perdu d’une année à l’autre au cours de la dernière décennie, et se termine par un résumé des plus grandes violations de l’histoire et les conseils de l’un de nos experts financiers sur la façon de conserver votre argent. en toute sécurité lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies.

Augmentation du nombre d’infractions

AnnéeNombre d’arnaquesAnnéeAugmentation du nombre d’infractions (%) 2021762020 – 2021145% 2020312019 – 202019% 2019262018 – 201973% 2018152017 – 20187% 2017142016 – 2017 180% 201652015 – 2016 -50% 2015102014 – 2015 -9% 2014112013 – 2014 -31% 2013162012 – 201314% 2012142011 – 201275% 20118

Le pourcentage d’augmentation du nombre d’escroqueries par an a augmenté de 850% de 2011 à 2021. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, 2021 a été la pire année à ce jour avec le plus grand nombre d’arnaques ayant plus que doublé. La plus forte augmentation s’est produite entre 2016 et 2017 (180 %), lorsqu’il y a eu des attaques majeures.

Augmentation de l’argent perdu à cause des brèches cryptographiques

Année Total des pertes ($) Année Augmentation des pertes (%) 20214 250 000 0002020 – 2021185% 20201 490 000 0002019 – 2020-57% 20193,500,156 0002018 – 2019 259% 2018974,000,0002017 – 201851% 2017645 901 0002016 – 2017 341 % 2016 146 509 0002015 – 2016-64 % 2015404 116 0002014 – 2015-36 % 2014634,069 7002013 – 20144356 % 201314 228 8202012 – 2013 147 % 20125 762 8102011 – 2012 438% 20111 .070.820

L’augmentation en pourcentage de l’argent perdu à cause des crimes cryptographiques entre 2011 et 2021 était de 396,792%. La pire année a été 2021 avec plus de 4,25 milliards de dollars perdus. La plus forte augmentation des fonds perdus s’est produite entre 2013 et 2014, lorsque le montant perdu a augmenté de 4,356%. C’était l’année où MtGox a subi une attaque majeure, entraînant l’effondrement de la bourse.

Les plus grosses infractions de l’histoire

La crypto-monnaie offre de nombreuses libertés, mais elle n’est aussi fiable que les mesures de sécurité et les protections des fournisseurs de portefeuille tiers. Voici les plus grandes infractions de l’histoire.

1. Mont Gox, 615 millions de dollars

Le hack de Mt. Gox en 2014 reste le plus grand de l’histoire. Ce que certains ne savent pas, c’est que ce n’était pas le premier tour. Mt. Gox a été piraté en 2011 et Bitcoin (BTC/USD) d’une valeur de 8,75 millions de dollars a été perdu. La bourse japonaise n’a pas retenu la leçon et a perdu près de 850 000 bitcoins trois ans plus tard, soit l’équivalent de 615 millions de dollars. Les pirates y sont parvenus en inondant le mont Gox d’un grand nombre de faux bitcoins. Il s’est avéré que n’importe qui pouvait écraser le code du site, ce qui représentait un risque important.

2. Poly Network, plus de 600 millions de dollars

En août de cette année, la plate-forme basée sur la blockchain Poly Network a subi une brèche majeure. Un pirate informatique a extrait plus de 600 millions de dollars de crypto-monnaie, ce qui en fait le deuxième plus grand piratage de l’espace DeFi. Par la suite, la plupart des fonds ont été retournés. Poly Network a proposé un travail au hacker au chapeau blanc.

3. Coincheck, 534 millions de dollars

En janvier 2018, des pirates ont infiltré l’échange et ont volé des crypto-monnaies d’une valeur de 534 millions de dollars. Ils ont pu accéder à des portefeuilles actifs lors d’une attaque de phishing. Ensuite, ils ont propagé des logiciels malveillants et exploité les fonds. Au début de 2021, il est devenu connu que la plupart des auteurs étaient des personnes à revenu élevé. La bonne nouvelle est que Coincheck est toujours opérationnel. Le groupe Monex, un prestataire traditionnel japonais de services financiers, l’a racheté en avril 2021.

4. KuCoin, 281 millions de dollars

L’échange basé à Singapour KuCoin (KCS / USD) a subi une brèche en septembre 2020, perdant plus de 281 millions de dollars de crypto-monnaies. Les pirates ont mis la main sur les clés du portefeuille chaud sur l’échange. KuCoin a immédiatement suspendu toutes les transactions et lancé une enquête approfondie, qui a permis de récupérer plus de 204 millions de dollars en quelques semaines. Un groupe de pirates informatiques nord-coréens aurait commis la brèche.

5. PancakeBunny, 200 millions de dollars

En mai de cette année, PancakeBunny a perdu 200 millions de dollars dans une attaque de prêt éclair. Le pirate a fait un gros prêt sur Binance Coin (BNB / USD), puis a déséquilibré le prix et l’a jeté sur le marché des changes. Il a obtenu une grande quantité de BUNNY, le jeton natif de la bourse, grâce à ce prêt. Après cela, il a tout jeté sur le marché, faisant chuter le prix. Enfin, il a rendu l’argent à BNB sur PancakeSwap (CAKE/USD).

6. BitGrail, 195 millions de dollars

BitGrail, une bourse italienne, a subi une brèche en 2019. Selon des informations privilégiées, NANO d’une valeur de 195 millions de dollars a été volé. Les auteurs n’ont pas été identifiés. Plusieurs personnes auraient été conjointement responsables : le fondateur de l’échange, l’équipe de développement et le pirate informatique.

Milko Trajcevski, analyste de crypto-monnaie chez Invezz, a déclaré :

La principale chose que nous devons tous garder à l’esprit en tant qu’investisseurs en crypto-monnaie est le fait que tant que vous conservez vos jetons de crypto-monnaie dans le portefeuille d’échange que vous utilisez directement, ils seront en danger. Les pirates et les mauvais acteurs recherchent constamment de nouveaux moyens de compromettre la sécurité de ces échanges, et bien qu’ils soient assez sécurisés et promettent même des options de stockage sûres et réfrigérées, vous y avez toujours un léger niveau de risque.

Le meilleur et le seul moyen de garder vos jetons de crypto-monnaie aussi sécurisés que possible est de les stocker dans un portefeuille de crypto-monnaie privé. Un portefeuille privé de crypto-monnaie est un portefeuille dans lequel vous avez un contrôle total sur les clés privées de ce portefeuille. En outre, vous pouvez faire un effort supplémentaire et investir dans un portefeuille privé de crypto-monnaie, mais l’idée générale ici est de garder vos jetons hors d’un échange, où vous en avez la pleine propriété et le contrôle.

En termes de détection des arnaques aux crypto-monnaies, de manière générale, si le jeton en question est ajouté à un échange réputé, il y a moins de risque ; Cependant, avant d’investir dans un token, vérifiez toujours l’équipe derrière le token, qui le développe, n’est-ce pas ? eu suffisamment de temps sur le marché, une expérience antérieure dans l’industrie, etc. La recherche sur un projet peut être très utile lorsqu’il s’agit de détecter les escroqueries potentielles. Recherchez les fraudes et les escroqueries historiques afin de pouvoir « ressentir » tous les signaux d’alarme que vous y voyez. De manière générale, si un projet semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas, mais il y aura toujours une exception. Ne suivez pas le battage médiatique, suivez vos recherches.

