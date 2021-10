Les faillites d’entreprises au plus haut niveau depuis le début de la pandémie

Il y a eu 1446 faillites d’entreprises en Angleterre et au Pays de Galles en septembre



Le nombre d’entreprises qui se sont déclarées insolvables le mois dernier était le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les chiffres du gouvernement.

Selon les données du service d’insolvabilité, il y a eu 1446 faillites d’entreprises en Angleterre et au Pays de Galles en septembre, contre 1349 en août et 928 par rapport à la même période l’année dernière.

Les chiffres interviennent après que la Banque d’Angleterre a averti la semaine dernière que l’augmentation des emprunts pendant la pandémie avait probablement mis davantage d’entreprises en danger.

« L’augmentation de la dette – bien que modérée dans l’ensemble – a probablement conduit à une augmentation du nombre et de l’ampleur des entreprises les plus vulnérables », a-t-il déclaré.

« Alors que l’économie se redresse et que le soutien du gouvernement, y compris les restrictions sur les ordonnances de liquidation, diminue, les insolvabilités des entreprises devraient augmenter par rapport à des niveaux historiquement bas. »

Dans une déclaration à la BBC, un porte-parole du Trésor britannique a déclaré que le gouvernement soutenait les entreprises avec un soutien de 400 milliards de livres sterling.

« Cela fonctionne – on s’attend désormais à ce que deux millions de personnes de moins soient sans emploi qu’on ne le craignait auparavant et le nombre de licenciements reste proche de son plus bas niveau en sept ans », ont-ils déclaré.

«Nous débloquons également des investissements grâce à la super déduction de 20 milliards de livres sterling par an, la plus grande réduction d’impôt sur les entreprises en deux ans de l’histoire britannique moderne, tandis que 650 milliards de livres sterling d’investissements dans les infrastructures privées et publiques soutiendront 425 000 emplois au cours des quatre prochaines années. «

