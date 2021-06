Les faits saillants de sa carrière jusqu’à présent ⋆ .

Louise Minchin quitte le Beeb après 20 ans (Photo: BBC)

Le départ de Louise Minchin de BBC Breakfast sera sans aucun doute fortement ressenti par la société après deux décennies stellaires à la tête de leurs programmes.

La présentatrice de 52 ans a annoncé qu’elle quittait BBC Breakfast mardi matin en direct à l’antenne.

Dans un communiqué, Louise a déclaré: “ J’ai absolument adoré faire partie de la famille BBC Breakfast forte de 6 millions de personnes, mais après près de deux décennies à présenter le programme, j’ai décidé qu’il était temps que j’arrête de régler mon réveil à 0340 du matin.

«J’emporterai tellement de souvenirs avec moi, y compris des reportages sur le choc et l’angoisse de l’attentat à la bombe de Manchester Arena; lancer une conversation nationale sur la ménopause; et le moment qui a changé ma vie en participant au Breakfast Christmas Cycling Challenge, qui a inspiré ma passion pour le sport d’endurance, que je continuerai à mon départ.

“Un grand merci à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, j’ai adoré et vous me manquerez tous.”

Louise a abordé plusieurs des plus grands événements d’actualité au cours des 20 dernières années, voici un retour sur les faits saillants de sa carrière.

Faits saillants de la carrière de Louise Minchin

1998Rejoint Radio 5 Live

Louise est devenue membre de la famille BBC lorsqu’elle a commencé à travailler avec Radio 5 Live en 1998. C’est une année particulièrement marquante pour la présentatrice car c’est aussi lorsqu’elle a épousé son mari David Minchin.

2003-2012Chaîne d’information de la BBC

Louise est devenue une présentatrice régulière de la BBC News Channel, travaillant à l’origine avec Jon Sopel dans le créneau de 19h à 22h. Elle a ensuite été déplacée jusqu’à 14h-17h, qu’elle a partagée avec Sopel et Emily Maitlis.

2006Petit-déjeuner BBC

Louise a commencé en tant que présentatrice de secours sur BBC Breakfast et a continué à co-animer le programme aux côtés de Sian Williams. De mai 2009 à avril 2012, elle a été la présentatrice régulière de l’épisode du week-end.

2008Manquant en direct

Aux côtés de Rav Wilding, Louise a présenté l’émission Missing Live en semaine, qui se concentrait sur le travail de la police et de l’association caritative Missing People, alors qu’ils recherchaient certaines des 210 000 personnes portées disparues chaque année.

La série est revenue en 2009 et 2010 mettant en évidence de nouveaux cas et comportait des mises à jour sur ceux mentionnés précédemment.

2010Le seul spectacle

Louise présente le programme du soir BBC One pendant trois semaines au total tout en remplaçant les animateurs habituels Adrian Chiles et Christine Bleakley. Elle a présenté avec Chris Hollins.

2011/12Promotion petit-déjeuner BBC

En 2011, Louise a été promue animatrice principale de l’émission du matin aux côtés de Bill Turnbull et Charlie Stayt. Elle a fait ses débuts en avril 2012 lorsque la série a fait le grand pas de Londres à Salford.

2012Crime et Châtiment

Louise s’est associée à Gethin Jones pour animer Crime and Punishment sur BBC One, qui a examiné les changements avec la criminalité, les prisons, la police et les criminels.

2015Triathlon triomphe

Se révélant être plus qu’une présentatrice, Louise s’est qualifiée en tant que membre de l’équipe de triathlon groupe d’âge de Grande-Bretagne 2015 (groupe d’âge 45-49 ans).

2016Chef de célébrité

Louise est sortie de sa zone de confort pour apparaître dans Celebrity Masterchef et, bien qu’elle ne soit pas capable de cuisiner, elle-même et la nation se surprennent en terminant deuxième.

2019Réveillez-vous à la ménopause

Louise a dirigé la campagne révolutionnaire Wake Up To Menopause de BBC Breakfast pour sensibiliser les femmes qui traversent le grand changement. Pendant la campagne, Louise a parlé de sa propre expérience avec la ménopause et de la façon dont ses bouffées de chaleur ont conduit l’équipe à abaisser la température dans le studio.

En plus de sa présentation de nouvelles – et de son incursion dans le sport – Louise a fait plusieurs apparitions en tant qu’elle-même dans des émissions de télévision, notamment Spooks, Silent Witness et Torchwood.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et le divertissement. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Dan Walker rend hommage à Louise Minchin alors qu’elle quitte BBC Breakfast : “Profitez de vos grasses matinées”



PLUS : Louise Minchin quitte BBC Breakfast après 20 ans





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();