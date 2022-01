Les falaises fiscales et monétaires sont arrivées

par Michael Pento, Oracle Market :

Selon Doug Ramsey du groupe Leuthold, 334 sociétés cotées à la Bourse de New York ont ​​récemment atteint un creux de 52 semaines, soit plus du double du montant qui marquait les nouveaux sommets d’un an. Cela ne s’est produit que trois autres fois dans l’histoire – toutes se sont produites en décembre 1999.

Comment sommes-nous revenus au précipice de l’an 2000, où les valeurs technologiques ont plongé de 80 % et le S&P 500 a perdu 50 % de sa valeur au cours des deux années suivantes ? Eh bien, commencez par le fait que le montant d’argent nouveau créé par notre banque centrale au cours des 14 dernières années est de 8 000 milliards de dollars. Soit dit en passant, il s’agit uniquement d’une augmentation de la masse monétaire de base et n’inclut pas toute la nouvelle monnaie créée par notre système monétaire basé sur la dette. Ainsi, de 1913 à 2008, la Fed a créé 800 milliards de dollars. Et, il a fallu de 2008 à aujourd’hui – seulement 14 ans – pour qu’il ait créé 8,8 billions de dollars de masse monétaire de base. Faut-il vraiment se demander pourquoi l’inflation est devenue un problème majeur, en particulier pour les classes moyennes et inférieures, et pourquoi le marché boursier est maintenant prêt à s’effondrer semblable à l’effondrement du NASDAQ d’il y a deux décennies ?

Certains pourraient prétendre que la bulle boursière était bien différente en 2000 de ce qu’elle est aujourd’hui. Ils ont raison. La surévaluation d’il y a 22 ans est dérisoire par rapport à aujourd’hui. Avec son rapport P/S record de 3,5, contre seulement 1,8 en 2000. Et le rapport TMC/PIB record de 210 %, ce qui est un incroyable 68 points de pourcentage d’avance sur son niveau d’il y a 22 ans. .

D’accord, le marché boursier est donc beaucoup plus cher aujourd’hui qu’à tout autre moment de l’histoire, mais quel sera le catalyseur pour le faire dégringoler ? La semaine dernière, j’ai parlé de la falaise monétaire à venir dans les deux prochains mois. À revoir : la Fed réduira son programme record de 120 milliards de dollars par mois de contrefaçon à zéro dollar au cours de cette période. Ce QE impliquait le processus consistant à remettre de l’argent nouvellement créé aux banques, aux consommateurs et aux entreprises pour stimuler la consommation. Mais en mettant fin à ce flux d’argent frais, la Fed mettra également fin à son soutien tacite au marché obligataire municipal, aux primary dealers, aux OPCVM monétaires, au marché REPO, aux lignes SWAP internationales, au marché des ETF, aux marchés primaire et secondaire de la dette corporate, aux billets de trésorerie. marché et le soutien aux prêts étudiants, auto et cartes de crédit. Tout cela a été directement soutenu par Jerome Powell’s avec le dernier programme d’assouplissement quantitatif de la Fed.

Mais cela ne s’arrête pas là. M. Powell ne peut pas se contenter de mettre un terme au QE, pas d’un IPC à 6,8 % ! Par conséquent, très peu de temps après la fin du QE, les taux d’intérêt montent à la hausse et le bilan de la Fed doit commencer à se réduire. Cependant, une hausse occasionnelle des taux de 25 points de base ici ou là ne suffira pas. Il doit augmenter les taux de 680 points de base juste pour atteindre un taux réel des fonds fédéraux de zéro pour cent. Maintenant, bien sûr, Powell n’a pas l’intention d’augmenter autant sa politique monétaire parce qu’il est pleinement conscient que cela ferait s’effondrer l’ensemble de la construction artificielle du marché bien avant qu’il ne s’approche de ce niveau. Mais le fait est que le FOMC a perdu le luxe de pouvoir retarder et tergiverser comme il l’a fait par le passé parce que l’inflation atteint son plus haut niveau depuis 40 ans. Par conséquent, la Fed devra relever ses taux de manière assez agressive jusqu’à ce que l’inflation, l’économie ou les prix des actifs s’effondrent. Mais étant donné que les trois sont si étroitement liés les uns aux autres, ils seront probablement tous en cascade simultanément.

Et, maintenant cette semaine, je veux jeter un nouvel éclairage sur la falaise fiscale simultanée et faire un trou dans l’épargne excédentaire de Wall Street BS Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, j’ai été assez clair sur les effets négatifs sur la consommation qui en résulteront de la fin des 6 000 milliards de dollars de dons du gouvernement au cours des deux années précédentes. Cette largesse massive et sans précédent a fait passer le taux d’épargne aux États-Unis de 7,8% en janvier 2020 à 33,8% en avril de la même année. Cependant, ce taux d’épargne s’est maintenant effondré à 6,9 %, en dessous de son niveau d’avant la pandémie. Mais qu’en est-il de la réserve d’épargne sur laquelle les consommateurs sont assis et qui est censée porter le PIB toujours plus haut cette année ?

Eh bien, il semble que le fonds pour les jours de pluie diminue rapidement. Selon le NY Times et Moody’s Analytics, l’épargne excédentaire de nombreux ménages de la classe ouvrière et de la classe moyenne pourrait être épuisée dès le début de 2022. Cela réduirait non seulement leurs coussins financiers, mais affecterait également potentiellement l’économie puisque les dépenses de consommation ont augmenté à devenir près de 70 % du PIB.

Nous avons déjà vu plusieurs programmes d’aide fédéraux à l’ère de la pandémie expirer en septembre dernier, y compris le supplément fédéral massif aux allocations de chômage. Maintenant, avec l’expiration du crédit d’impôt élargi pour le revenu des enfants, qui donnait jusqu’à 300 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par enfant de 7 à 17 ans sur la période de juillet à décembre, les défis fiscaux sont devenus saillants pour de nombreux Américains.

Mais qu’en est-il de ce tas d’économies? Selon les estimations, il s’élève désormais à environ 2 200 milliards de dollars (8,5% du PIB). C’est surtout entre les mains des très riches, qui sont des épargnants et ont une propension marginale à consommer beaucoup plus faible que les classes moyennes et inférieures. Selon une étude d’Oxford Economics, 80 % de ces économies sont entre les mains des 20 % les plus riches, et 42 % sont allés aux 1 % les plus riches. Encore une fois, c’est important car ce sont les classes moyennes et inférieures qui sont responsables de la majorité de la consommation. Alors, comment se porte cette cohorte économiquement cruciale ? Eh bien, en plus d’être touchés par l’inflation et la baisse des salaires réels, ils épuisent rapidement leur réserve de relance. Selon une étude récente réalisée par JP Morgan Chase, les ménages gagnant 68 896 $ par an ou moins n’ont en moyenne que 517 $ de plus sur leurs comptes courants par rapport à leur niveau d’avant la pandémie. Aussi peu impressionnant que cela puisse paraître, ajoutez le fait que les gens ne mangent pas dans leurs économies avec le même zèle qu’ils dépensent une nouvelle aumône du gouvernement, et vous pouvez voir que la soi-disant « montagne d’épargne » que Wall Street aime vanter n’est pas pas beaucoup plus qu’une taupinière.

