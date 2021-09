Les Falcons d’Atlanta se lancent dans l’action Fantasy Football avec une grande fête de repêchage

Le football Fantasy a connu une croissance rapide au cours des 20 dernières années. Des podcasts aux émissions de télévision, les fans de football ne peuvent pas se lasser de trouver le meilleur moyen de gagner leur ligue de football Fantasy et d’éviter la punition de la dernière place. La NFL s’est impliquée dans le football fantastique avec sa propre application où les fans peuvent créer et gagner des ligues. Mais en ce qui concerne les équipes de la NFL, les Falcons d’Atlanta sont allés encore plus loin en organisant une grande fête de repêchage avant le début de la saison 2021.

Au cours de l’été, les Falcons se sont associés à PrizePicks, une société de fantasy quotidienne basée à Atlanta où les consommateurs peuvent gagner de l’argent en prédisant simplement le résultat des performances de l’athlète. Plus tôt ce mois-ci, 40 ligues de football Fantasy se sont réunies dans la suite au niveau du terrain au domicile des Falcons, au stade Mercedes-Benz, et ont organisé l’une des plus grandes fêtes de repêchage de football Fantasy. Les 500 participants ont eu la chance de gagner des prix tout au long de la soirée ainsi que de rencontrer les pom-pom girls des Falcons et quelques légendes des Falcons – les receveurs Michael Jenkins, Brian Finneran et Harry Douglas.

Couvrant une partie de draft @PrizePicks organisée par @AtlantaFalcons. pic.twitter.com/uCXQW2J8mf – Brian L Jones (@BrianJones_93) 9 septembre 2021

PopCulture.com a eu l’occasion de parler à Adam Wexler, PDG de PrizePicks, et il a déclaré que le plan était d’organiser les équipes de repêchage de football Fantasy aux équipes de la NFL dans le sud-est. Le partenariat avec les Falcons dure toute la saison car PrizePicks est le sponsor principal de la série Instagram “GameDay Predictions” des Falcons. De plus, les membres PrizePicks auront la possibilité de recevoir des billets de jeu et des laissez-passer “Terrapin Tailgate” pour certains jeux.

“Arthur Blank a construit Home Depot à partir de zéro ici à Atlanta avant de devenir propriétaire des Falcons, et son engagement envers la ville et la région n’a jamais faibli”, a déclaré Wexler en juin. “Nous aimons croire que PrizePicks partage une partie de cet ADN, et nous pensons que ce partenariat peut non seulement profiter à nos fans et clients respectifs, mais aussi aider à cimenter une nouvelle marque B2C majeure de la ville d’Atlanta, ce qui renforcerait sa réputation en tant que technologie point chaud.”

“Nous sommes ravis de nous associer à PrizePicks, basé à Atlanta”, a déclaré Mace Aluia, vice-président des ventes de partenariats d’entreprise, AMB Sports and Entertainment, dans un communiqué. « Nous continuons à rechercher des partenaires avant-gardistes et créant de nouvelles opportunités pour aligner nos marques et nos valeurs fondamentales avec différents publics. Entrer dans l’espace de jeu fantastique est une excellente nouvelle verticale pour les Falcons et ajoutera une autre couche à notre meilleur -expérience de fan de classe.”