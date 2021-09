Les Falcons donnent la première victoire à Smith, battent les Giants le jour d’Eli.

in

Younghoe Koo a botté un placement de 40 verges sur le jeu final et les Falcons d’Atlanta ont battu les Giants de New York 17-14 pour donner à l’entraîneur Arthur Smith sa première victoire dans la NFL dimanche.

Il s’agissait de la deuxième semaine consécutive que les Giants (0-3) ont perdu lors du dernier jeu du match.

Matt Ryan a réussi des passes de 28 verges à Cordarrelle Patterson et 25 à l’ailier rapproché recrue Kyle Pitts sur le drive gagnant.

Ryan a conçu deux entraînements tardifs et a lancé deux touchés pour rallier les Falcons (1-2). Cela a gâché un jour où les Giants ont retiré le maillot du double MVP du Super Bowl Eli Manning et ont ajouté son nom à la Ring of Honor au MetLife Stadium.

Ryan a lancé une passe de touché de 4 verges à Olamide Zaccheaus en fin de première mi-temps et a ajouté un but de 1 verge à Lee Smith pour égaliser le match avec 4:13 à jouer.

New York a pris une avance de 14-7 sur un plongeon de 1 yard de Saquon Barkley et une conversion de 2 points de Jones avec 12:53 à jouer. C’était le premier touché de Barkley depuis le dernier match de la saison 2019. Il s’est déchiré le LCA l’année dernière.

Ryan a ensuite conduit les Falcons sur 72 verges en 16 jeux pour égaliser le match. Il a couronné la marche avec une passe à Smith.

Les Giants ont eu deux disques de 73 verges qui ont échoué tard à cause d’un sac et d’un claquement mal géré. Gano a botté des paniers de 25 et 31 verges pour une avance de 6-0.

Un arrêt défensif profondément en territoire new-yorkais a donné le ballon aux Falcons aux Giants. Atlanta a couvert la distance en six jeux. Ryan a trouvé Zacchéaus pour le touché au troisième essai.

MANNING HONORÉ

Les Giants ont retiré le maillot n ° 10 porté par Manning et ont ajouté son nom à l’anneau d’honneur du MetLife Stadium. Manning a pris sa retraite après la saison 2019.

Manning a été conduit à la scène par sa ligne offensive. Il a terminé son bref discours en citant le dernier propriétaire des Giants, Wellington Mara, qui disait fréquemment : « Une fois un géant, toujours un géant.

Alors que la foule hurlait pour Manning, l’actuel copropriétaire John Mara a été hué lorsqu’il a parlé. Les Giants n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2016.

BLESSURES

Atlanta : DL Marlon Davison s’est blessé à la cheville en fin de première mi-temps et n’est pas revenu.

New York : Le secondeur de l’intérieur Blake Martinez, le meilleur plaqueur des Giants la saison dernière, s’est blessé au genou lors de la première série et n’est pas revenu. Les WRs Darius Slayton et Sterling Shepard ont également été éliminés du match en première mi-temps en raison de blessures aux ischio-jambiers.

SUIVANT

Atlanta : à Dallas le 3 octobre.

Giants : visitez la Nouvelle-Orléans le 3 octobre. Ce sera le premier match à domicile des Saints depuis que l’ouragan Ida a déplacé l’équipe le mois dernier. Il y a également eu un incendie sur le toit du Caesars Superdome la semaine dernière.