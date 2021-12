Les Falcons élèvent le WR Marvin Hall, le quart des Lions Jared Goff exclu

Les Falcons d’Atlanta s’accrochent à un fil dans la course aux séries éliminatoires de la NFC, mais ils ont une chance de passer à 7-8 avec une victoire sur les Lions de Detroit dimanche.

Quelque chose doit donner alors que les Falcons mettent leur fiche de 0-5 au stade Mercedes-Benz en jeu contre une équipe des Lions qui a une fiche de 0-6 sur la route cette saison.

Dans le récapitulatif d’aujourd’hui, Atlanta effectue deux changements dans l’alignement et Detroit met à jour le statut du quart-arrière Jared Goff pour le match de dimanche.

L’alignement des Falcons bouge

Le secondeur Daren Bates a été activé de la liste de réserve des blessés et devrait être disponible contre Detroit dimanche. Pendant ce temps, Marvin Hall, un speedster qui a déjà joué pour les Falcons et les Lions, a été promu de l’équipe d’entraînement à la liste active – en tant qu’élévation COVID-19 – pour la semaine 16.

Rapport: Lions QB Jared Goff OUT contre Falcons

Nous savions qu’il était peu probable que le quart des Lions Jared Goff joue après avoir atterri sur la liste de réserve/COVID-19 plus tôt cette semaine, mais les mouvements de l’équipe de samedi semblent avoir scellé le sort de Goff. Comme l’a rapporté Jeremy Reisman, rédacteur en chef de Pride of Detroit, les Lions ont exclu Goff et joueront le remplaçant Tim Boyle au poste de quart:

Rapport de blessure des Falcons à la semaine 16: Sharpe discutable

Joueur

Blessure

mer

jeu

ven

Statut

Avery Williams

Aine

–

LP

LP

Chris Lindstrom

Personnel

DNP

PF

PF

C. Patterson

Du repos

–

DNP

–

Deion Jones

Maladie

DNP

PF

PF

Lee Smith

Du repos

–

DNP

–

Tajae Sharpe

Le pied

DNP

DNP

DNP

QUÊTE

Tyeler Davison

Maladie

DNP

DNP

–

Revue des Falcons All-22: Examen des problèmes de courte distance d’Atlanta

(Photo AP/Jed Jacobsohn)

Deen Worley de Falcons Wire se penche sur les échecs à court terme d’Atlanta lors de la défaite de l’équipe à la semaine 15 contre San Francisco. Les Falcons sont allés 1-7 sur les opportunités de conversion à court terme. Worley décompose les six conversions ratées.

L’histoire continue

CLIQUEZ ICI POUR LIRE la revue Falcons Semaine 15 All-22

REGARDER: La vidéo de battage médiatique de la semaine des Falcons 16

VOTE : Arthur Smith ou Dan Campbell ?

