Les Falcons sont toujours mauvais et les Colts sont une vraie puissance

Il reste trois semaines.

Cela a été une saison de la NFL assez étrange, même en excluant la vague de problèmes de COVID-19 qui ont amené la NFL à mettre un produit extrêmement médiocre sur le terrain en ce moment. Pourtant, la course aux séries éliminatoires se réchauffe et la dernière semaine d’action de la NFL nous a donné de nouveaux points de discussion à mesure que les séries éliminatoires se rapprochent.

Une équipe a été clairement exposée comme un bottom feeder se faisant passer pour une équipe avec des espoirs en séries éliminatoires tandis qu’une autre équipe se comporte bien mieux que son record ne le suggère.

Les Quatre Verts de cette semaine concernent les grandes décisions et les équipes dans les grands spots – d’une manière ou d’une autre. Plongeons dedans.

1 La défaite des Falcons contre les 49ers montre à quel point ils sont loin



Stan Szeto-USA AUJOURD’HUI Sports

J’essaie de ne pas parler à la première personne pour ces chroniques des Quatre Verts, mais les Falcons sont quelque chose qui me tient à cœur. Ils m’ont fourni mon entrée dans cette carrière, une vie de souvenirs avec mes amis et ma famille, des moments inestimables avec mon père, comme assister au dernier match de la saison régulière au Georgia Dome où Keanu Neal a frappé Willie Snead si fort qu’on pouvait l’entendre de l’extérieur le stade, et une pléthore de nouvelles amitiés.

Alors qu’ils entamaient leur match contre les 49ers dimanche dernier, ils avaient la chance de prétendre à participer aux séries éliminatoires avec une victoire sur la route à San Francisco. Même s’ils n’étaient clairement pas aussi bons que leur record de 6-7, ils avaient techniquement une chance d’être une équipe éliminatoire avec une victoire.

Eh bien, ce rêve est mort. Et non seulement c’est mort, mais les 49ers ont montré aux Falcons à quel point ils étaient loin des équipes réellement compétitives de la NFL.

Cette équipe est mauvaise. Comme, a besoin d’un choix parmi les trois premiers au repêchage et d’une cargaison d’espace de plafond mauvais. D’une manière ou d’une autre, Matt Ryan a réussi à entraîner l’île des jouets Misfit à six victoires alors qu’ils se rapprochent d’une équipe à deux ou trois victoires. La défense est poreuse, la ligne offensive se bat contre les talents légitimes et l’équipe est essentiellement tenue par les quelques giclées de joueurs de qualité qui agissent comme des pompiers qui éteignent un nombre infini d’incendies créés par leurs coéquipiers.

Pour être juste envers le directeur général Terry Fontenot et Arthur Smith, ils n’ont pas hérité d’une bonne situation, car ils ont dû remplir leur liste d’agents libres bon marché. Ils n’ont pas eu une intersaison parfaite, mais ils ont vendu une vision de pouvoir rivaliser tout en reconstruisant en même temps.

Cette équipe des Falcons a créé l’illusion de la compétence cette saison. Ils occupent actuellement une fiche de 6-8 avec un différentiel de -126 points sur l’année – pire que les Lions de Detroit 2-11-1 (-123). Ils ont été capables de gratter en reconstruisant des équipes comme les Jets, les Jaguars et les Giants, mais ils ont été écrasés lorsqu’ils ont joué contre des équipes qui sont de véritables équipes de séries éliminatoires.

Le manque de talent d’Atlanta était pleinement visible alors qu’ils étaient écrasés par les 49ers – et je veux dire écrasés. Ils ont été écrasés en défense, piétinés en attaque et clairement dans un niveau inférieur à celui d’une équipe avec un dossier presque identique.

Smith et Fontenot méritent du temps pour voir cette vision étant donné qu’ils ont gagné plus de matchs que la saison dernière, mais il est difficile de regarder leur dernier match et de ne pas se sentir un peu découragés par la distance qui sépare cette équipe d’être à nouveau bonnes.

Ryan semble avoir encore quelques années de football de qualité, mais il est juste de se demander si l’équipe sera en mesure de constituer un casting de soutien décent avant qu’il ne soit vraiment temps pour lui de prendre sa retraite.

La prochaine intersaison pourrait être la plus importante de l’histoire de la franchise. La norme doit être les séries éliminatoires ou l’échec puisqu’ils ont choisi de rouler avec Ryan plutôt que de prendre un quart-arrière recrue lors du repêchage de la NFL 2021. Ils ne sont même pas proches de cette norme en ce moment.

2 À quel point les cardinaux devraient-ils être inquiets?



Raj Mehta-USA AUJOURD’HUI Sports

Chaque fois qu’une équipe perd contre les Lions, ils devraient être un peu inquiets. C’est les Lionnes.

Pourtant, ce n’est pas le moment pour les Cardinals d’appuyer complètement sur le bouton de panique en ce qui concerne leurs espoirs en séries éliminatoires. Perdre la tête de série de la NFC est vraiment nul, mais cette équipe devrait toujours se sentir bien dans ses chances de courir, même avec le glissement contre les Lions.

Les Cardinals siègent maintenant à la 4e tête de série de la NFC. Regardons cela du point de vue du verre à moitié plein : ils contrôlent toujours leur destin en ce qui concerne l’organisation d’un match éliminatoire. Même si les Rams gagnent contre les Seahawks mardi soir, égalant leurs records à 10-4, les Cardinals détiendront toujours la couronne NFC West car ils ont un meilleur pourcentage de victoires dans les matchs de division, selon la machine des séries éliminatoires d’ESPN.

Étant donné que les éliminatoires n’ont qu’une seule équipe avec un laissez-passer, il n’y a aucune raison de paniquer si vous pouvez toujours trouver un moyen de gagner la division et d’organiser un match éliminatoire. L’année dernière, les Buccaneers ont commencé en tant qu’équipe Wild Card avant de courir et de remporter le titre. Même dans la courte durée de vie du système de séries éliminatoires à sept équipes, il existe déjà un exemple de Wild Card qui remporte le tout.

Aussi décevante que soit sa défaite contre les Lions, cette équipe a toujours été l’une des meilleures de toute la saison. Une défaite embarrassante ne devrait pas changer la perception de cette équipe – c’est toujours une équipe extrêmement bien équilibrée avec l’un des meilleurs jeunes quarts que le jeu a à offrir à Kyler Murray.

La partie délicate de la fin de la saison régulière des Cardinals sera de la naviguer sans le receveur vedette Deandre Hopkins (et d’éviter la variante Omicron rapidement infectieuse dans une équipe assez horrible pour avoir une équipe de calibre éliminatoire exposée à une pandémie). Hopkins n’a pas connu sa saison la plus productive, avec seulement 57,2 verges par match en moyenne, mais il est évidemment toujours un avantage majeur à avoir sur le terrain alors que la course aux séries éliminatoires se resserre sur la dernière ligne droite.

Alors que les Cardinals se remettent de cette défaite, tous leurs objectifs de la saison sont encore possibles. Au début de la semaine 15, les Cardinals se sont classés 6e dans la mesure DVOA des Football Outsiders. C’est une équipe qui a remporté plusieurs matchs avec Colt McCoy au poste de quart, dont deux victoires sur la route contre les Seahawks et les 49ers.

Respirez, fans des Cardinals. Il n’y a rien de mal à avoir honte en ce moment, mais l’objectif plus large est toujours d’actualité et tout à fait réalisable. Ils devront être sur leur A-game, car ils affrontent les Colts, les Cowboys et les Seahawks pour clôturer la saison, mais une équipe de ce calibre ne devrait pas être découragée pour l’instant.

3 Les Colts pourraient finir par être le tirage Wild Card le plus difficile



Marc Lebryk-USA AUJOURD’HUI Sports

Ce n’est pas une surprise pour quiconque a regardé récemment, mais les Colts ont pris leur rythme au moment idéal. Jonathan Taylor s’est placé dans le discours MVP (même si c’est incroyablement improbable), Carson Wentz a été meilleur après un départ lent et la défense a été excellente pour faire de gros jeux pour récupérer le ballon de son attaque.

Ce qui est incroyable avec cette équipe de Colts, c’est qu’ils ont encore une chance de se retrouver dans la Wild Card, ce qui en fait une équipe exceptionnellement forte pour le premier week-end des séries éliminatoires. Si les éliminatoires devaient commencer aujourd’hui, les Colts se rendraient à Cincinnati pour un match éliminatoire contre les Bengals de l’AFC North, un match qu’ils pourraient très bien être favorisés en ne tenant compte que des résultats récents de ces équipes.

Si les Titans peuvent conserver leur avance d’un match sur les Colts dans la course de division, cette équipe de Colts peut rapidement devenir l’une des équipes de route les plus redoutées des séries éliminatoires. Ils ne sont peut-être pas aussi complets que les Buccaneers l’étaient l’année dernière sur la route à travers les séries éliminatoires, mais à ce stade, personne ne devrait être surpris si cette équipe de Colts se retrouve dans le match de championnat de l’AFC.

Cette équipe est légitime et elle reprend son rythme au bon moment. Depuis leur défaite de la semaine 8 contre les Titans, les Colts ont dominé leurs adversaires 198-27 – y compris une défaite serrée contre les Buccaneers et une débandade des Patriots.

Cette équipe est réelle et ce sera un casse-tête absolu à affronter en séries éliminatoires et un obstacle légitime pour tout concurrent de l’AFC.

Frank Reich s’est fermement établi comme l’un des meilleurs entraîneurs-chefs de la ligue et il a maintenant une chance de pousser son héritage un peu plus loin.

4 Les Corbeaux ont eu raison d’en mettre deux en fin de match



Mitch Stringer-USA AUJOURD’HUI Sports

Les Ravens ont actuellement l’une des configurations les plus uniques de la NFL. Pas pour suivre les calculs sur les décisions à prendre en quatrième position et dans la zone rouge, mais en raison de la confiance implicite que l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, a avec ses joueurs.

Lorsque les Ravens ont marqué un touché pour réduire l’avance des Packers à un point avec le match en jeu, tout le monde savait quelle décision Harbaugh était sur le point de prendre : viser deux.

Au-delà des raisons pratiques d’opter pour deux – une chance de prendre la tête contre un quart-arrière du Temple de la renommée avec un secondaire très défoncé – ce n’est qu’un autre exemple qui montre que Harbaugh est prêt à prendre des risques pour donner à son équipe une chance de gagner.

S’il y avait un endroit pour remettre en question l’agressivité de Harbaugh, c’était d’être prudent lorsque les Ravens ont marqué un touché de 14 points pour le réduire à un match de possession avec environ cinq minutes à jouer en temps réglementaire. Cette décision a fini par être quelque peu sans conséquence car ils avaient encore une chance de gagner le match à la fin, mais il aurait évidemment été préférable de n’avoir besoin que d’un point supplémentaire pour gagner le match.

Pourtant, l’élément humain de cela ne peut être ignoré et la capacité de Harbaugh à s’identifier à ses joueurs et à leur donner les clés pour gagner le match est l’une des principales raisons pour lesquelles il a été l’un des meilleurs entraîneurs-chefs de cette ère du football.

Pour le dire d’une manière que la plupart des gens peuvent comprendre, il « comprend ». L’établissement de relations pendant les entraînements et l’intersaison qui se prête au succès le dimanche est une partie sous-estimée d’être un entraîneur de football. C’est similaire à ce que les Lions commencent à construire avec Dan Campbell, mais Harbaugh a évidemment une version plus avancée de cela avec une meilleure liste et plus d’expérience en tant qu’entraîneur-chef.

Les relations sont importantes, la confiance compte, l’agressivité compte. Jouez pour gagner et gardez le contrôle quand vous le pouvez. Il est difficile de critiquer cette stratégie, surtout lorsque vous êtes la pire équipe.