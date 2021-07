Les familles d’accueil connaîtront une forte croissance au cours de la prochaine décennie : Puneet Chhatwal, PDG, IHCL

Dans les 18 mois qui ont suivi son lancement, amã a étendu son portefeuille à 44 bungalows dans 18 emplacements.

Le PDG d’IHCL, Puneet Chhatwal, a déclaré que l’Inde, avec d’innombrables lieux de loisirs et un fort tourisme intérieur, constitue un marché viable pour les séjours chez l’habitant.

L’évolution des paradigmes depuis la pandémie a conduit à un changement soudain de vitesse, les familles d’accueil devenant l’option privilégiée. Selon vous, dans quelle mesure IHCL peut-il surfer sur la vague, étant donné qu’amã est encore une entreprise naissante ?

Nous avons lancé amã Stays & Trails en 2019 avec des propriétés sur mesure, y compris des bungalows et des cottages patrimoniaux, dans des endroits insolites à travers l’Inde. Dans les 18 mois qui ont suivi son lancement, amã a étendu son portefeuille à 44 bungalows dans 18 emplacements. Nous avons accéléré la croissance de cette marque émergente pendant la pandémie alors que nous avons vu le sentiment et le comportement des consommateurs graviter vers les « vacances bulles », avec une forte préférence pour les séjours et les expériences privés, en tenant compte des mesures de sécurité et de distanciation sociale, et amã a évolué pour répondre à ces demandes.

Bien qu’encore naissant, les familles d’accueil sont un concept en pleine croissance en Inde. Nous avons identifié le besoin d’un produit de marque et différencié sur ce marché non structuré et avons construit une vision et un plan clairs pour la croissance d’amã avec un portefeuille cible de 500 bungalows au cours des prochaines années. Cette croissance proviendra de contrats de gestion sans aucun déploiement de capital.

Comment vous positionnez-vous et vous différenciez-vous, en termes d’expérience de prix, dans un marché de l’hébergement chez l’habitant très encombré où la concurrence va des particuliers et autres marques aux agrégateurs ?

amã est la première marque à offrir la même philosophie de service et la même expérience client qu’IHCL. Pour les clients, quelle que soit la propriété dans laquelle ils décident de passer leurs vacances, ils se sentiront comme chez eux. Un grand différenciateur est notre capacité à créer des opportunités pour de nombreuses entreprises Tata de monétiser les propriétés patrimoniales qu’elles possèdent, souvent dans des endroits décalés comme les plantations de café et les jardins de thé. Pour de nombreux clients, ce sont des expériences qui ne sont pas proposées ailleurs ou qui sont très rares. Nous pensons que notre capacité à créer de telles propriétés continuera d’être une bonne raison pour que les clients choisissent amã. De plus, il existe de nombreux avantages distinctifs tant pour les consommateurs que pour les propriétaires.

Étant de l’écurie d’IHCL, il bénéficie d’une énorme confiance de la part des clients et amã peut également tirer parti de la vaste empreinte d’IHCL en Inde en utilisant un modèle d’opérations en étoile pour nos bungalows, qui sont stratégiquement situés à proximité de nos hôtels. Ce modèle offre aux clients l’accès à plus d’expériences, de la restauration aux sports et excursions, pendant leurs vacances. Tous les emplacements amã offrent un chef sur place dédié et un personnel de service hautement qualifié, en plus de l’utilisation des installations hôtelières IHCL comme les restaurants, les spas, les gymnases et les piscines. Un autre avantage est que tous les bungalows amã acceptent les animaux domestiques.

Les familles d’accueil offrent un niveau de personnalisation et un rythme différents de ceux des hôtels. Pensez-vous que cela pourrait être un point d’inflexion pour l’industrie du tourisme, où les gens s’habituent au modèle « faites soi-même les choses » ? Et qu’est-ce que cela laisse présager pour l’industrie?

La proposition de valeur d’une famille d’accueil est très différente de celle d’un hôtel. Il existe un marché pour les deux concepts car ils sont utilisés pour des raisons différentes. Il y aura toujours plus de services dans les hôtels et des expériences plus élaborées possibles pour les clients. Avec une zone de chevauchement marginale, ils s’adressent tous deux à un segment différent et, par conséquent, n’empiètent pas l’un sur l’autre de manière significative. Le segment des familles d’accueil connaîtra une forte croissance au cours de la prochaine décennie à mesure que l’infrastructure des routes et des autoroutes de l’Inde se développera et qu’amã est bien placé pour participer à ce voyage de croissance.

L’accent mis sur les familles d’accueil détournera-t-il vos énergies et votre attention des hôtels, et comment ?

IHCL est passé d’une entreprise exclusivement hôtelière à un écosystème hôtelier avec plusieurs marques et entreprises, chacune ayant sa propre identité et USP. Chacune de ces marques dispose également d’équipes dédiées pour gérer les opérations et la croissance. Taj a été classée comme la marque hôtelière la plus forte au monde et la marque hôtelière la plus forte en Inde par Brand Finance en 2021, réitérant le fait que nous sommes restés concentrés sur chacune de nos marques tout en continuant à améliorer la valeur pour nos parties prenantes. amã complète très bien notre activité hôtelière et propose un excellent produit pour les clients à la recherche d’exclusivité et d’une sensation de chez-soi. Nous avons une stratégie solide avec amã.

amã est principalement situé dans le sud. Pourquoi est-ce, étant donné que les familles d’accueil sont florissantes dans l’Himachal, Leh et Uttarakhand ? Avez-vous l’intention de vous développer à l’échelle nationale et dans quels endroits ? Pourriez-vous partager des objectifs s’il vous plaît?

Nous avons lancé amã avec neuf bungalows patrimoniaux dans les plantations de café de Tata Coffee à Coorg et Chikmagalur et depuis lors, nous nous sommes étendus à travers le pays. Nous avons sept bungalows à travers Goa. Nous avons ajouté des bungalows à Lonavala, Madh Island, Khadakvasla et Alibaug dans le Maharashtra. Nous avons récemment ouvert sept bungalows de plantation de thé à Munnar. Notre pipeline de bungalows comprend de nombreuses nouvelles destinations comme l’Himachal Pradesh, l’Uttarakhand, l’Assam, le Darjeeling, le Rajasthan, le Gujarat et le Tamil Nadu.

Avez-vous l’intention d’étendre la marque à l’international ?

Notre objectif est d’étendre d’abord l’empreinte nationale. Nous envisageons également d’étendre cette offre à travers le sous-continent indien dans des pays comme le Sri Lanka. Nous examinerons d’autres marchés internationaux une fois que nous aurons atteint une échelle significative en Inde.

Considérant que les familles d’accueil pour une marque comme amã sont comme un projet de recyclage, où l’infrastructure existante est utilisée, cette caractéristique favorable aux investissements vous permettra-t-elle de vous développer de manière exponentielle ?

Le modèle asset-light d’amã nous permet d’évoluer rapidement. L’enseigne propose la gestion et l’exploitation complète des bungalows en percevant des frais de gestion sur ceux-ci. C’est une situation gagnant-gagnant tant pour la marque que pour les propriétaires, qui ont la possibilité de monétiser leurs actifs inactifs. Nous pensons que la marque a un grand potentiel de croissance.

Et à quel point les familles d’accueil peuvent-elles devenir un générateur de revenus pour vous, surtout si la pandémie n’est pas en vue ?

L’Inde, avec ses innombrables lieux de loisirs et son fort potentiel touristique intérieur, constitue un marché attrayant et viable pour les séjours chez l’habitant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.