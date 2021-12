Les familles de victimes d’Astroworld rejettent l’offre d’enterrement de Travis Scott

Les familles d’au moins cinq des dix victimes tuées lors de l’afflux de foule à Travis Scott Le concert d’Astroworld à Houston, TX, rejette son offre de payer pour leurs funérailles, leurs avocats faisant des commentaires cinglants critiquant Scott pour une offre qu’ils considéraient comme fallacieuse.

Dix personnes ont été tuées et des centaines blessées lors du concert de début novembre lorsqu’elles ont été écrasées et piétinées dans la foule. Scott a été vivement critiqué pour son habitude de longue date d’énerver la foule lors de ses concerts et rapporte qu’il a ignoré les avertissements de la police locale et des spectateurs selon lesquels la situation dans la foule devenait dangereuse et instable. Les publications sur les réseaux sociaux montraient une vidéo de personnes affolées grimpant sur le bord de la scène et criant « il y a quelqu’un de mort ! et « arrête le spectacle ! » mais ils ont été ignorés.

Plusieurs jours après le concert, Scott a annoncé publiquement qu’il couvrirait les frais funéraires des victimes. Selon un rapport de Rolling Stone, cependant, jusqu’à présent, la moitié des familles des victimes refusent l’offre de Scott.

Ezra Blount était la plus jeune victime à seulement 9 ans. Il était sur son père Treston Blount épaules regardant le concert quand ils se sont retrouvés piégés dans la vague mortelle de foule. Écrasé par la foule, Treston ne pouvait plus respirer et s’est évanoui, puis a été séparé de son fils. La famille a retrouvé plus tard Ezra dans un hôpital local, grièvement blessé. Il a passé plusieurs jours dans un coma artificiel avant de décéder.

L’avocat de Scott a envoyé une lettre à la famille de Blount proposant de payer les frais funéraires d’Ezra. Bob Hilliard, qui représente la famille avec Benjamin Crump, a déclaré lundi à Rolling Stone qu’ils avaient rejeté l’offre, partageant une lettre qu’il a envoyée en réponse.

« Perdre un enfant de la manière dont Treston a perdu Ezra aggrave la douleur », a-t-il écrit dans la lettre refusant le paiement. « En tant que parent, Treston ne peut s’empêcher d’agoniser à l’idée terrible que les dernières minutes d’Ezra étaient remplies de terreur, de souffrance, d’étouffement et, pire encore, entouré d’étrangers, son père inconscient sous la foule incontrôlée. »

Quatre autres familles ont maintenant suivi les Blount en rejetant l’offre de Scott de payer les frais funéraires de leurs proches. Pierres qui roulent Ethan Millman ont rapporté que leurs avocats « ont tous décrit l’offre de Scott comme une tentative de réduire la pression publique plutôt que comme une véritable démonstration de remords », y compris Philippe Corboy, représentant les familles d’amis Jacob Jurinek et Franco Patin, tous deux âgés de 21 ans ; Tony Buzbee, représentant la famille de Axel Acosta, 21 ; et Richard Mithoff, représentant la famille de John Hilgert, 14.

Mithoff a déclaré à Rolling Stone que la famille Hilgert était « déterminée à apporter des changements et à s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais lors d’un concert » et qu’elle n’envisagerait jamais sérieusement d’accepter l’offre de Scott de payer les funérailles de leur fils. « Je trouve qu’offrir de payer pour les funérailles est franchement humiliant et vraiment inapproprié par rapport à l’ampleur de la tragédie qui s’est déroulée. »

Corboy a rejeté la sensibilisation des avocats de Scott comme simplement « essayer de réduire le tollé public » et a critiqué Scott pour avoir contacté ses avocats au lieu de directement.

Buzbee a été plus direct : « C’est des conneries. Si vous vous en foutiez de ces familles, vous n’auriez pas à publier un communiqué de presse pour que tout le monde puisse le voir disant qu’il est prêt à payer pour des funérailles.

Il a également reproché à Scott de continuer à refuser de prendre toute responsabilité. La famille ne voulait pas de frais funéraires de Scott, a-t-il déclaré. « Quoi que nous obtenions de lui, nous passerons par le système judiciaire. »

