Les familles des joueurs du Bayern, dans la même concentration que l’équipe

13/05/2021 à 20:07 CEST

Daniel Guillen

Les familles des joueurs du Bayern sont dans la même concentration que le reste de l’équipe, enfreignant le protocole imposé par la Bundesliga. Pour minimiser le risque de contagion, la ligue allemande oblige les clubs à se cantonner au même hôtel depuis mercredi et sécuriser le groupe de bulles.

Les membres de l’équipe bavaroise ont assisté au rallye avec quelques compagnons du noyau familial, selon le journal BILD. Dans le football germanique, chaque club est responsable du respect des mesures imposées par la Bundesliga, donc les membres de la famille doivent rester à l’hôtel sauf pour aller et revenir des sessions de formation.

Le Bayern affrontera Fribourg samedi prochain (15h30 / #Come on) avec le titre de champion sous le bras. La victoire sur le Borussia M’Gladbach, ajoutée à la défaite de Leipzig au Signal Iduna Park, a donné aux Bavarois le 31e titre de champion, le dernier de l’étape Hansi Flick.

La saison 2021/22, avec Nagelsmann

Avec le titre de champion mathématiquement assuré, Le Bayern affronte les deux derniers jours avec des vues sur la saison prochaine, quand il fera ses débuts avec un nouvel entraîneur: Julian Nagelsmann. L’entraîneur actuel de Leipzig remplacera le succès Hansi Flick, qui prendra les rênes de l’équipe nationale.

Élimination et coupe d’Europe ils ne quittent le Bayern avec la Bundesliga qu’après avoir terminé un 2020 parfait avec les six titres. Hansi Flick a repris l’héritage de Carlo Ancelotti et a construit l’une des équipes les plus autoritaires du football européen: une équipe qui a perdu huit défaites en 84 matchs en tant que premier entraîneur.