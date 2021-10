Les familles des victimes de la fusillade dans l’école Parkland parviennent à un règlement de 25 millions de dollars avec le district scolaire

Les familles des victimes des fusillades de masse de 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas ont conclu un accord de 25 millions de dollars avec les écoles publiques du comté de Broward.

Selon The Hill, l’argent sera réparti entre 50 familles, la plus grande part revenant aux membres de la famille des 17 personnes tuées.

Un avocat représentant certaines des familles a qualifié le règlement de « juste et remarquable », tout en notant qu’aucune somme d’argent ne changera ce qui s’est passé ce jour tragique.

« Il n’y a pas assez d’argent pour indemniser les victimes et leurs familles de manière adéquate », a déclaré l’avocat David Brill dans un communiqué. « Mais ce règlement offre une mesure de justice et de responsabilité envers eux et les autres familles et victimes. »

Le règlement intervient juste une semaine après que les avocats du tireur accusé, Nikolas Cruz, ont annoncé que Cruz plaiderait coupable à 17 chefs de meurtre au premier degré et 17 chefs de tentative de meurtre.

De nombreux survivants de la fusillade sont devenus d’éminents militants pour la réforme du contrôle des armes à feu, faisant pression sur le Congrès pour qu’il adopte des lois fédérales sur les armes à feu plus strictes.

Lien source