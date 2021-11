Les familles des victimes de l’accident de Kobe s’installent avec le comté de LA pour des photos

Deux des familles dont les proches ont péri dans le Kobe Bryant accident d’hélicoptère vient d’accepter des accords avec le comté de LA concernant le partage présumé de photos de restes sur le site de l’accident – ​​mais Vanessa Bryant est toujours en guerre.

Le conseil d’administration du comté de Los Angeles a approuvé le partage de 2,5 millions de dollars entre les familles de Christine Mauser et Keri, John et Alyssa Altobelli … d’après la doc. le mari de Mauser, Matthieu, obtient 1,25 million de dollars, et les 2 enfants survivants d’Altobelli reçoivent la même chose.

Selon le LA Times, qui a d’abord rapporté le règlement, l’avocat du comté a suggéré qu’un règlement avec les familles serait la meilleure voie à suivre alors qu’ils continuent de traiter le procès de Vanessa, et un de Chris Chester … dont la femme et l’enfant sont morts dans l’accident.

Le point de vente affirme que les poursuites ont déjà coûté au comté de LA environ 1,29 million de dollars en frais juridiques.

Pendant ce temps, les poursuites de Vanessa et Chris se déroulent toujours devant les tribunaux … et pourraient être jugées dans un proche avenir. En parlant d’eux, un juge a rejeté la requête du comté de LA demandant des évaluations psychiatriques de Vanessa et Chris, jugeant qu’il était arrivé trop tard dans l’affaire.

Le comté a fait valoir que les évaluations psychiatriques aideraient à déterminer si leur détresse émotionnelle était réellement liée à des photos d’accidents qu’elle et le public n’avaient jamais vues.

Comme nous l’avons signalé, un total de 9 personnes — y compris Kobe et Gianna – est mort dans l’accident l’année dernière.