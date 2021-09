Les familles en deuil qui ont perdu des êtres chers lors de l’attaque terroriste de Kaboul ont confronté le président Joe Biden au sujet de leur mort, a rapporté le Washington Post.

Biden a rencontré les familles à la base aérienne de Douvres dimanche. Mark Schmitz et son ex-femme, dont le fils Jared est décédé dans l’attaque, ont approché Biden pour lui montrer une photo de leur fils, a rapporté le Washington Post.

« J’ai dit : ‘N’oublie jamais ce nom. N’oublie jamais ce visage. N’oubliez jamais les noms des 12 autres », a-t-il déclaré au Washington Post. “‘Et prenez le temps d’apprendre leurs histoires'”, a déclaré Schmitz

Biden a répondu brièvement: “Je connais leurs histoires”, a déclaré Schmitz.

Le président a parlé de son propre fils, Beau, qui a servi en Irak et est décédé d’un cancer du cerveau en 2015, a rapporté le Washington Post. “Quand il n’arrêtait pas de parler de son fils, c’était juste que mon intérêt s’était perdu. J’étais plus concentré sur mon propre fils que sur ce qui s’est passé avec lui et son fils », a déclaré Schmitz.

“Je n’essaie pas d’insulter le président, mais cela ne semblait tout simplement pas approprié de passer autant de temps sur son propre fils”, a-t-il ajouté.

Certaines familles ont choisi de ne pas rencontrer Biden, a rapporté le Washington Post. La veuve du Marine Corps Lance Cpl. Rylee McCollum, Jiennah, était le seul membre de la famille McCollum à avoir rencontré le président.

L’une des sœurs de McCollum, Roice, a déclaré au Washington Post que Jiennah, qui a épousé Rylee il y a six mois et doit accoucher bientôt, voulait “le regarder dans les yeux et l’entendre”. Elle a déclaré que Jiennah pensait que Biden montrait un “indifférence totale à la perte de notre Marine – notre frère, notre fils, notre mari et notre père”.

“Il ne peut pas comprendre”, a déclaré Roice. « Mon père et moi ne voulions pas lui parler. Vous ne pouvez pas vous agenouiller sur notre drapeau et prétendre que vous vous souciez de nos troupes. Vous ne pouvez pas vous plaindre autant que lui et dire que vous êtes désolé. Cela n’avait pas besoin d’arriver, et chaque vie est entre ses mains. Les milliers d’Afghans qui vont souffrir et être torturés sont le résultat direct de son incompétence.

Une femme a crié en direction de Biden à travers le tarmac alors que les familles en deuil montaient dans un bus pour partir, se souvient Schmitz. « J’espère que vous brûlerez en enfer ! C’était mon frère !’ » Schmitz s’est souvenue de sa parole.

Schmitz ne voulait pas rendre sa rencontre avec Biden politique, a-t-il déclaré au Washington Post. En fait, il a dit qu’il avait apprécié de voir la carte de poche du président qui montre le nombre de militaires américains morts en Irak et en Afghanistan.

« À la fin, il y avait ‘Plus 13’. Je sais que ce n’est qu’un chiffre, mais c’était une simple réflexion qu’il regardait. Je vais lui donner des félicitations là-bas », a déclaré Schmitz.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]