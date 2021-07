Les familles luttent pour faire face à l’inflation encouragée par les politiques de Biden 10z viral

Les familles américaines ont du mal à faire face à l’inflation suscitée par la volonté du président Joe Biden d’injecter de l’argent du gouvernement dans l’économie.

Alors que la Maison Blanche est occupée à créer des graphiques sur les réseaux sociaux pour vanter la faible baisse des prix des ingrédients du barbecue du 4 juillet, les Américains, en particulier ceux qui ont des enfants à nourrir, à habiller et à changer de couche, s’inquiètent de plus en plus de l’augmentation du coût de la vie. Ce qui a commencé comme une flambée des prix du gaz et des Américains essayant de se remettre de la dévastation économique provoquée par les blocages imposés par le gouvernement ne s’est propagé qu’à d’autres biens pour créer le pic le plus rapide depuis 2008.

La Maison Blanche continue de prétendre que l’inflation est « temporaire », mais certaines familles ne peuvent pas se permettre d’attendre plus longtemps que les prix baissent. Pour Sandra Salave’a, chef, épouse et mère de deux garçons, l’augmentation des coûts due à l’inflation induite par le gouvernement affecte tous les aspects de sa vie.

“Je dois repenser toutes mes dépenses parce que tout devient de moins en moins abordable”, a déclaré le résident de l’État de Washington à The Federalist. “Je réduis beaucoup de choses en ce moment qui sont ce que je considère être des” désirs “, pas des nécessités.”

Jusqu’à récemment, Salave’a n’avait pas à se soucier des petites augmentations de prix sur les courses des épiceries. Maintenant, les voyages de Salave’a à Costco avec son mari sur le chemin du retour du travail ont une nouvelle signification pour son portefeuille.

« Nous ne sommes pas allés chez Costco depuis plusieurs mois et j’ai été choqué par le prix des choses que nous avons achetées. Nous n’avons pas eu beaucoup d’articles et j’ai dépensé 300 $. Le prix des vitamines et des médicaments a également augmenté et ce sont quelques-unes des choses sur ma liste. Les produits et les viandes sont si chers », a-t-elle expliqué.

Chef de métier, Salave’a a déclaré qu’elle aimait cuisiner avec des ingrédients frais, mais qu’elle avait du mal à trouver des options saines et satisfaisantes sans faire exploser son budget de travail et de maison.

« Lorsque le prix des choses que vous achetez normalement augmente soudainement, j’ai dû repenser mon menu. Et je ne veux pas faire d’aliments transformés parce qu’ils ne sont pas sains mais qu’ils sont beaucoup moins chers », a-t-elle déclaré. « Quand j’achète chez Safeway, par exemple, je peux facilement dépenser plus de 100 $ et rentrer à la maison avec pratiquement rien. Je suis également choqué par la montée en flèche des prix lorsque je passe ma commande pour ma cuisine. Parce que je commande si souvent, je connais en quelque sorte les prix des articles, donc je remarque quand les prix augmentent.

Les prix du gaz, a déclaré Salave’a, commencent également à peser sur le portefeuille de sa famille.

« Ces prix du gaz sont absolument ridicules ! elle a dit. « J’avais l’habitude de faire le plein de ma Camry pour environ 30 $. Maintenant, c’est 50 $.

Cette augmentation drastique du coût de la vie a forcé Salave’a et sa famille à sacrifier certaines de leurs autres dépenses en échange de simplement payer l’épicerie et d’autres factures.

« J’ai annulé Netflix, Hulu, Disney, ESPN. Maintenant, tout ce que nous avons, ce sont des applications de films gratuites », a déclaré Salave’a. « Nous ne sortons plus très souvent pour manger parce que les prix dans les restaurants ont également augmenté. Nous avons beaucoup de choses qui sont nos préférées, mais nous avons dû changer pour des marques moins chères pour pouvoir nous permettre d’obtenir tout ce dont nous avons besoin. Et tout ce qui est jetable sera certainement le prix le moins cher.

Salave’a a même pris la décision difficile de changer de régime d’assurance pour essayer d’économiser de l’argent.

«C’était difficile à faire parce que j’ai le même agent depuis tant d’années. Depuis 2000, j’ai la même compagnie d’assurance. Et j’ai changé pour économiser l’argent de ma famille à cause de cette inflation », a-t-elle déclaré.

À ce stade, Salave’a et sa famille ne sont pas sûres de l’avenir des prix et de la poursuite de la hausse de l’inflation, alors elles économisent « où nous pouvons ».

« Je travaille maintenant à faire le plein d’aliments en conserve, d’eau en bouteille, de vitamines, de médicaments, de riz, de haricots, de papier toilette, de serviettes en papier, de lingettes nettoyantes, d’aliments pour animaux de compagnie – nous avons un chien, Emma et un lapin, Winston – obtenir des choses maintenant tant que je le peux encore. Je m’inquiète des pénuries de nourriture et d’eau. Nous devons espérer le meilleur et nous préparer au pire », a-t-elle déclaré. “L’été semble semi-normal, mais je crains aussi qu’une fois l’été terminé et que nous entrons dans l’automne, nous nous trouvions dans quelque chose de bien pire que COVID-19.”

Salave’a attribue la plupart des problèmes d’inflation qu’elle et tant d’autres connaissent au président Biden.

“Je pense que cela a beaucoup à voir avec notre président actuel avant qu’il ne soit au pouvoir”, a-t-elle déclaré. « Les prix du gaz étaient beaucoup moins chers, les prix des aliments étaient en baisse. Je veux dire qu’ils n’étaient pas bon marché, mais ils ne l’étaient pas autant. J’ai vu une telle augmentation dans tout, à part la nourriture. Juste les trucs ordinaires que vous achetez, dont vous avez besoin au jour le jour, ça monte, monte, monte.

« Comment les gens peuvent-ils survivre avec cette augmentation massive de tout ? » elle a ajouté.

C’est une question qui pèse sur beaucoup d’Américains. Selon un récent sondage, 86 % des électeurs se sont dits « quelque peu » ou « extrêmement » inquiets de la hausse du coût de la vie et de l’inflation. Un énorme 79% ont déclaré que la hausse des prix du gaz, encouragée par les politiques anti-pétrole et gaz de l’administration Biden, est l’une de leurs plus grandes préoccupations.

Les législateurs sont conscients de ces préoccupations, mais le jury ne sait toujours pas s’ils se battront pour leurs électeurs. La sénatrice républicaine Joni Ernst a déclaré sa déception face à l’administration Biden pour avoir continué à accélérer les dépenses après que les républicains ont rejoint les démocrates dans l’adoption répétée de projets de loi de « stimulus » non financés et à fortes dépenses.

«Nous allons tous rembourser les milliers de milliards de dollars empruntés pour payer Bidenenomics, à la fois en impôts plus élevés et en coûts de consommation plus élevés. Et ce prix, les gars, ce n’est pas juste », a-t-elle plaisanté.

Le sénateur Joni Ernst : « Nous allons tous rembourser les milliers de milliards de dollars empruntés pour payer Bidenomics, à la fois sous forme d’impôts plus élevés et de coûts de consommation plus élevés. Et ce prix, les gars, ce n’est pas juste. pic.twitter.com/0BouO24WKZ – La Colline (@thehill) 15 juillet 2021

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a également attiré l’attention sur la crise financière imminente que les républicains ont contribué à créer, mais a rapidement été censurée par les grandes technologies, qui subissent des pressions de la Maison Blanche pour supprimer les opinions dissidentes sur les réseaux sociaux.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.