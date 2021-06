Les familles paieront-elles l’impôt sur le revenu sur l’argent reçu de l’employeur ou d’autres personnes après la mort de Covid ? Vérifier la nouvelle règle

in

Le gouvernement central a annoncé vendredi 25 juin un allégement fiscal pour les familles de ceux qui ont perdu la vie à cause de Covid-19 depuis l’exercice 2019-2020. Le gouvernement a décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu à tout montant reçu par la famille d’un salarié de l’employeur. En outre, une exonération jusqu’à Rs 10 lakh a été prévue pour tout montant reçu de toute autre personne que l’employeur.

Le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué : « Malheureusement, certains contribuables ont perdu la vie à cause de Covid-19. Les employeurs et les sympathisants de ces contribuables avaient étendu une aide financière aux membres de leur famille afin qu’ils puissent faire face aux difficultés dues à la perte soudaine du membre de leur famille qui gagne leur vie.

Le ministère a en outre déclaré : « Afin de soulager les membres de la famille de ce contribuable, il a été décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu aux paiements à titre gracieux reçus par les membres de la famille d’une personne de la part de l’employeur de cette personne ou d’un autre personne en cas de décès de la personne en raison de Covid-19 au cours de l’exercice 2019-2020 et des années suivantes.

Selon le communiqué officiel du ministère, l’exemption sera « autorisée sans aucune limite pour le montant reçu de l’employeur » et « l’exemption sera limitée à Rs. 10 lakh au total pour le montant reçu de toute autre personne.

Pas de taxe sur les aides financières pour le traitement Covid

Un allégement fiscal a également été accordé sur tout montant reçu par un employé de l’employeur ou de tout sympathisant pour le traitement de Covid-19.

« De nombreux contribuables ont reçu une aide financière de leurs employeurs et de leurs sympathisants pour couvrir leurs dépenses engagées pour le traitement de Covid-19. Afin de s’assurer qu’aucun impôt sur le revenu n’est dû à ce titre, il a été décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu au montant reçu par un contribuable pour un traitement médical de l’employeur ou de toute personne pour le traitement de Covid-19 au cours de l’exercice 2019- 20 ans et les années suivantes », a déclaré le ministère.

Le gouvernement notifiera bientôt les changements de règles requis pour donner effet aux décisions ci-dessus.

