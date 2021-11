Commerce et investissement

Les Family Offices en Asie-Pacifique ont un appétit plus élevé pour la cryptographie, 38 % contre 28 % en moyenne mondiale : sondage

AnTy18 novembre 2021

Cette volonté accrue d’investir dans des actifs plus risqués a conduit 29% des family offices de la région à déclarer une augmentation significative de leur patrimoine au cours des 12 derniers mois, plus que la moyenne mondiale de 21%.

Grâce à la plus grande volonté d’investir dans de nouvelles classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies et le capital-investissement, la richesse des family offices en Asie-Pacifique a augmenté plus rapidement que ses pairs mondiaux cette année, selon le Global Family Office Report 2021.

Les family offices gèrent les investissements et la planification de la succession pour les familles ou les particuliers fortunés.

L’enquête montre que 29% des family offices de la région ont signalé une augmentation significative de leur patrimoine au cours des 12 derniers mois, plus que la moyenne mondiale de 21%.

Cette augmentation de leur richesse s’aligne sur un pourcentage plus élevé (38%) de family offices en Asie-Pacifique, affirmant qu’ils augmenteraient leur exposition aux crypto-monnaies, par rapport à la moyenne mondiale de 28%.

« Il y a quelques années, nous nous demandions encore si les crypto-monnaies étaient une véritable classe d’actifs. Cette année, il est convenu que les crypto-monnaies et la technologie blockchain, ainsi que les NFT, sont là pour rester », a déclaré Kwan Chi-man, PDG de Raffles Family Office, qui a mené l’enquête conjointement avec le cabinet d’études Campden Wealth.

L’enquête a porté sur 385 family offices dans le monde entre avril et juillet. Soixante-seize bureaux interrogés en Asie-Pacifique géraient des familles avec une valeur nette combinée de 122 milliards de dollars.

« La forte croissance des family offices dans la région est due au fait que l’Asie crée des milliardaires à un rythme plus rapide que partout ailleurs dans le monde », a déclaré Kwan, notant que 4 nouveaux milliardaires sur 10 dans le monde viennent de la Grande Chine.

La région Asie-Pacifique compte le plus grand nombre d’individus très fortunés (HNWI), avec 38% qui y résident.

Selon le rapport, les family offices en Asie-Pacifique sont plus disposés à investir dans des actifs plus risqués, avec un potentiel de rendements plus élevés. Environ la moitié des bureaux des familles d’Asie-Pacifique interrogés ont déclaré qu’ils investiraient dans de tels produits, contre seulement 32% en Amérique du Nord et 35% en Europe.

Plus de 90 % des family offices en Asie-Pacifique ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter ou de maintenir leurs investissements en capital-investissement l’année prochaine.

Selon Kwan, l’appétit pour les investissements plus risqués s’est accru à mesure que la deuxième génération de familles riches commence à prendre le contrôle des actifs familiaux, montrant une plus grande tolérance au risque.

Pendant ce temps, cette année, la Chine a réitéré sa position hostile à l’égard de la cryptographie alors qu’elle réprimait l’exploitation minière de la cryptographie. La répression du secteur de la technologie par les régulateurs de Pékin a également fait chuter les actions technologiques, mais Kwan a déclaré que même si l’effondrement du marché était une « mini-crise », cela ne nuirait pas aux family offices en Asie.

Ils sont riches en liquidités et peuvent considérer que c’est le bon moment pour acheter bas sur les marchés.

AnTy

