Les family offices peuvent accélérer les trajectoires de relance des entreprises familiales – Voici comment

L’environnement de marché actuel présente une excellente opportunité pour les family offices d’identifier les actifs stressés à fort potentiel de retournement et de déployer leur pool d’investissement pour acquérir de tels actifs.

Les entreprises familiales et les entreprises familiales en Inde constituent une composante essentielle de l’économie indienne et ont joué un rôle clé pour assurer sa trajectoire de croissance durable au fil des ans. Les micro et petites et moyennes entreprises (MPME), qui constituent une composante majeure des entreprises familiales, ont été les moteurs de croissance de l’économie indienne et ont énormément contribué au développement socio-économique du pays. Caractérisées par une structure décisionnelle très centralisée et rigide, la propriété et la gestion sont souvent inextricables dans de telles entités.

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 et les blocages à l’échelle nationale qui en ont résulté ont eu un impact débilitant sur la santé financière des petites et moyennes entreprises du pays. Face à la perspective d’une diminution des flux de trésorerie et d’un accès restreint aux liquidités, un grand nombre de MPME ont rencontré de grandes difficultés pour maintenir la dynamique opérationnelle de leurs entreprises.

C’est également un fait connu que les banques et autres institutions financières ont une attitude d’aversion au risque lorsqu’il s’agit de fournir un fonds de roulement facile aux petites entreprises. Les investisseurs institutionnels et les investisseurs de portefeuille étrangers ont également manifesté une préférence marquée pour investir leurs fonds dans de grandes entreprises ayant une envergure opérationnelle et une ouverture sur le marché mondial.

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) de 2016 accélérant la résolution des actifs en difficulté avec un fort potentiel d’achat à bas prix, leur acquisition peut contribuer aux capacités de mobilisation de capitaux des petites entreprises et leur faciliter les opportunités de croissance inorganique. En effet, l’environnement de marché qui prévaut présente une excellente opportunité pour les family offices d’identifier les actifs stressés à fort potentiel de retournement et de déployer leur pool d’investissement pour acquérir de tels actifs.

Selon les experts du secteur, des entités telles que des cabinets de CA dans des villes de niveau 2 et 3 et des gestionnaires de fortune de banques privées ayant une compréhension approfondie des conformités réglementaires et une connaissance approfondie du redressement d’actifs peuvent aider les family offices à structurer des transactions d’actifs en difficulté et à prendre des décisions d’investissement prudentes.

En évaluant le profil de risque des petites et moyennes entreprises, les family offices sont mieux placés pour recommander des stratégies d’investissement d’actifs spécifiques au secteur. Dans les économies émergentes comme l’Inde, les family offices jouent un rôle louable dans la relance des entreprises en les aidant à mieux rentabiliser les risques déployés. Une stratégie d’investissement à long terme devra être adoptée par les family offices pour libérer pleinement la valeur des actifs stressés et exploiter leurs avantages pour les générations d’entreprises actuelles et futures. Pour les entreprises solidement établies dans leur cœur de métier et examinant la perspective de se diversifier dans d’autres secteurs de croissance, l’investissement dans des actifs stressés peut être un moyen clé de lever des fonds.

« Les entreprises indiennes ont la nature particulière de les gérer sur le terrain et les propriétaires gèrent généralement tous les départements eux-mêmes et font appel à des professionnels pour soutenir le fonctionnement et la croissance. Ils dirigent toujours depuis l’avant – qu’il s’agisse de la viabilité commerciale, de la production, de l’engagement avec les clients clés et de la liaison avec le travail gouvernemental ou la gestion des crises. Ceux-ci sont plus pertinents lorsque les entreprises sont de petite à moyenne taille et que l’abordabilité de s’engager avec une équipe professionnelle hautement performante est limitée. Lorsque ces entreprises traversent l’adversité, elles ont tendance à avoir du mal à sauver leur entreprise avec des investisseurs financiers tiers typiques ou des capitaux mondiaux », explique Nirmal Gangwal, associé directeur, Brescon & Allied Partners LLP.

Les family offices d’entrepreneurs locaux qui réussissent à gérer leurs activités principales et qui recherchent une diversification peuvent tirer parti du potentiel inexploité des actifs en difficulté pour élargir leur base d’actifs et poursuivre des opportunités de croissance inorganique. « Les cabinets de CA locaux ou les gestionnaires de patrimoine avec l’aide de cabinets de conseil professionnels peuvent les aider à identifier et à structurer la transaction qui pourrait être gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de prêteurs, d’emprunteurs existants, d’employés et de tous les autres participants de ces entreprises » ajoute Gangwal.

Mahesh Singhi, fondateur et directeur général de Singhi Advisors, déclare : « La promulgation du Code sur l’insolvabilité et la faillite (IBC) a changé la donne en faisant de la résolution des actifs stressés un processus fluide et transparent. Le secteur des actifs en difficulté dans le pays est devenu la prochaine grande destination d’investissement et a été témoin d’un intérêt et d’une activité importants des investisseurs mondiaux. Une évaluation réaliste des actifs dans l’espace des actifs stressés a permis aux investisseurs d’obtenir de meilleurs rendements sur leurs investissements. En libérant le potentiel de croissance des actifs stressés, les family offices auront un rôle crucial à jouer pour accélérer les trajectoires de relance des petites entreprises familiales et développer une feuille de route durable pour leur croissance et leur développement futurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.