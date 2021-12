Les fanatiques prennent les choses en main, saisissent le récit religieux à travers les lignes de foi

Cela semblait à l’époque comme une correction nécessaire à des décennies de désaffection provoquée par trop de suffisance et de laïcité hypocrite.

Mon intention cette semaine était d’écrire sur les lynchages dans les gurdwaras du Pendjab au nom du « sacrilège ». Ils m’ont fait honte et je n’ai pas reconnu ma religion. Cela devrait faire honte à nos dirigeants politiques d’avoir fulminé contre le sacrilège mais d’avoir été trop lâches pour admettre que la véritable profanation était que deux hommes ont été lynchés dans des lieux de culte. Puis sont venues des vidéos de discours appelant à un génocide contre les musulmans par des « saints » en robe safran dans un Dharam Sansad (parlement religieux) à Haridwar. Et, pour exacerber les tensions, des fauteurs de troubles politiques ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo falsifiée d’Asaduddin Owaisi qui le faisait sonner comme s’il menaçait tous les hindous dans une ère post-Modi alors qu’il parlait spécifiquement des atrocités policières dans l’Uttar Pradesh.

Il est vite devenu clair pour moi que ce qui se passe est une chose bien plus grave que les horribles meurtres de ces deux gurdwaras au Pendjab. Ce que nous pourrions voir, ce sont des fanatiques s’emparant du récit religieux à travers les lignes de la foi. Il s’agit de l’aboutissement d’un processus délibéré visant à attiser les passions religieuses et la haine intercommunautaire dans la politique qui a commencé après que Narendra Modi est devenu Premier ministre. Dès le début de son premier mandat en 2014, il a clairement indiqué qu’il porterait sa foi hindoue comme insigne d’honneur et, contrairement aux premiers ministres « laïcs », n’hésiterait jamais à participer à des cérémonies religieuses hindoues dans des lieux publics. Il adorait sur les rives du Gange et autorisait les caméras à enregistrer chaque rituel religieux qu’il accomplissait à l’intérieur du sanctum sanctorum des temples. Cela semblait à l’époque comme une correction nécessaire à des décennies de désaffection provoquée par trop de suffisance et de laïcité hypocrite.

Puis, lorsque Modi est resté silencieux face au lynchage des musulmans et des dalits par ses partisans, il est devenu évident que la correction était allée trop loin et que les conséquences de sa nouvelle idéologie anti-laïque seraient terribles. Si les dirigeants politiques poussent la laïcité trop loin, les conséquences sont généralement bénignes. Cela signifie que la religion doit rester une affaire privée et qu’elle ne doit plus jamais se voir attribuer un statut politique si élevé qu’elle pourrait entraîner la division de l’Inde en son nom.

La partition était horrible pour la plupart des Indiens mais, au fil des années, ses blessures ont pu guérir lentement ou du moins être oubliées. Mais cela ne s’est pas produit pour le RSS dont l’idée de nationalisme s’est inextricablement mêlée à une haine des musulmans. Ainsi, il était dans un sens inévitable que lorsqu’un homme formé à l’idéologie Sangh devenait Premier ministre, il s’assurerait que ces vieilles blessures soient rouvertes, et c’est ce que Modi a fait de différentes manières. Lorsque les musulmans et les dalits ont été lynchés par des justiciers de vache directement affiliés au BJP, Modi n’a rien dit. Lorsque son ministre en chef trié sur le volet dans l’Uttar Pradesh a mis en place des «escouades Roméo» dans les postes de police comme presque son premier acte de fonction et que les porte-parole du BJP l’ont défendu au motif que le «djihad de l’amour» devait être arrêté, Modi est resté à nouveau silencieux. Lorsque les ministres en chef du BJP ont commencé à adopter des lois pour arrêter la conversion religieuse, il a choisi de garder le silence, de sorte que les prêtres et les églises chrétiens ont été attaqués ces derniers mois. Ces attaques sont devenues plus fréquentes et plus barbares. Modi est resté silencieux.

La seule fois où il s’est exprimé, c’est lorsque son député de Bhopal, Sadhvi Pragya Thakur, a déclaré que Nathuram Godse était à ses yeux un « patriote ». Puisque son « patriotisme » l’avait conduit à assassiner le Mahatma Gandhi, Modi était obligé de dire quelque chose et il l’a fait. Il a dit qu’il ne lui pardonnerait jamais ce qu’elle avait dit mais, après avoir dit cela, il n’a fait aucun effort pour prendre des mesures contre elle. Pendant ce temps, après avoir remporté son deuxième mandat, il s’est personnellement fait un devoir de faire de la religiosité un élément essentiel de son message politique, et nous en sommes donc arrivés là où nous en sommes maintenant. Des slogans religieux sont désormais ouvertement brandis lors de réunions politiques par des hauts dirigeants du BJP, et au plus fort de l’opposition à la loi modifiant la loi sur la citoyenneté, le Premier ministre est resté silencieux lorsque ses ministres ont qualifié les manifestants musulmans de « traîtres » depuis des plateformes publiques.

Les conséquences du mélange de la haine communautaire, de la religiosité et de l’hypernationalisme dans les affaires normales de la vie politique sont maintenant évidentes. Pour emprunter ce que mon ami et collègue chroniqueur, Vir Sanghvi, a déclaré dans un tweet sur l’événement de Haridwar, « les fous ont pris le contrôle de l’asile ». Chaque religion a sa part d’extrémistes et de fanatiques, mais malgré la longue histoire de violence intercommunautaire en Inde, il n’y a jamais eu un moment où ils ont été autorisés à diriger le navire de la foi.

Alors, que se passe-t-il ensuite? Rien de bon. Nous verrons probablement plus de meurtres au nom de la foi et plus de fanatiques sortir furtivement des grottes sombres dans lesquelles ils sont longtemps restés cachés. Ils ont senti que c’était leur temps et qu’ils étaient à certains égards devenus plus puissants que les dirigeants politiques les plus puissants. Ce n’est pas bon pour l’Inde mais inévitable lorsqu’un Premier ministre aussi populaire que Narendra Modi a ouvert la voie à cela. À un niveau plus banal, cela aidera-t-il le BJP à remporter à nouveau l’Uttar Pradesh ? Qui sait? Ce qui est clair, c’est qu’il est beaucoup plus facile de s’appuyer sur « l’opium des masses » en période électorale que les promesses de nouvelles autoroutes brillantes et les vagues promesses de « développement ».

