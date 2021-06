Les fans achèteront «1 million de pintes en moins» lors de l’Angleterre contre l’Allemagne en raison des restrictions de Covid

in

F

Les fans de football devraient acheter plus de cinq millions de pintes lorsque l’Angleterre affrontera l’Allemagne lors de leur prochain match de l’Euro 2020 – un million de moins que s’il n’y avait pas de restrictions Covid-19, a déclaré un organisme de commerce de pub.

La British Beer and Pub Association (BBPA) espère que huit millions de pintes seront vendues mardi, dont 5,25 millions servies lors des 16 derniers matchs entre les Three Lions et l’Allemagne.

En vertu des restrictions actuelles sur les coronavirus en Angleterre, les clients des pubs doivent suivre la règle des six ou deux ménages, lorsqu’ils sont en groupe, respecter la distanciation sociale et consommer de la nourriture et de l’alcool à table.

On avait espéré que les mesures seraient encore assouplies le 21 juin, mais le gouvernement a reporté cela au 19 juillet en raison des inquiétudes suscitées par la variante Delta.

Les fans célèbrent la victoire après avoir regardé l’Angleterre contre la Croatie / PA Wire

LIRE LA SUITE

Les limitations en cours signifient que les ventes de bière seront de 1,3 million de pintes inférieures pendant le match de l’Angleterre que si elles étaient diffusées dans les pubs sans restrictions, estime la BBPA.

L’organisme commercial a affirmé que cela entraînerait une perte de revenus de plus de 5 millions de livres sterling pour les pubs en Angleterre pendant le match.

Il a déclaré que certains de ses membres avaient signalé que les ventes de bière étaient jusqu’à présent inférieures aux attentes lors du tournoi Euro 2020.

Selon un sondage BBPA mené fin mai auprès de 1 000 spectateurs dans les pubs, 85% des fans de football visitant les pubs pensent que les restrictions actuelles de Covid-19 auront un impact négatif sur leur expérience de regarder l’Euro 2020 dans les pubs cet été.

La moitié ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de regarder des matchs dans un pub si toutes les restrictions étaient levées.

J’implore les fans des Three Lions de soutenir l’Angleterre et le pub en encourageant les Three Lions dans leur local

Emma McClarkin, directrice générale du BBPA, a déclaré : “Peu importe l’occasion, l’Angleterre contre l’Allemagne est toujours un gros match.”

Elle a ajouté : « Nous savons que de nombreux pubs n’ont pas connu l’essor de leur commerce qu’ils espéraient de l’Euro.

«L’absence de statut et de limites sur la taille des groupes, ainsi que la distanciation sociale, réduisent considérablement le nombre de personnes pouvant profiter des euros au pub.

“Cela dit, il n’y a toujours pas de meilleur endroit pour regarder le sport en direct à la télé qu’au pub.

« J’implore les fans des Three Lions de soutenir l’Angleterre et le pub en encourageant les Three Lions dans leur local.

«Pour sécuriser nos pubs pour les futurs tournois et occasions nationales comme l’Euro, il ne peut y avoir de nouveaux retards dans la levée des restrictions.

« Le 19 juillet, toutes les restrictions sur les pubs doivent être levées. Nous comptons les jours vers la liberté pour nos pubs.