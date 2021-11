Taylor Swift vient de rééditer son album 2012 Red (Taylor’s Version) et c’est un vrai succès auprès des fans.

Elle réenregistre tous ses anciens albums pour regagner la propriété de sa musique après que Scooter Braun, qui a acheté la maison de disques pour laquelle elle a signé avec Big Machine, a vendu ses maîtres en 2020.

Les nouveaux propriétaires de sa musique sont une société appelée Shamrock Holdings, ce qui signifie que Taylor n’a désormais aucun droit de propriété ni de contrôle sur sa musique passée.

La version réenregistrée de son album Red contient de toutes nouvelles chansons, paroles et fonctionnalités, dont l’une vient de Chris Stapleton qui apparaît sur une chanson intitulée I Bet You Think About Me.

Chris Stapelton apparaît sur le morceau de Taylor Swift

Le chanteur country américain Chris Stapleton apparaît sur le tout nouveau I Bet You Think About Me de Taylor Swift.

Le morceau d’inspiration country est celui de The Vault qui n’a jamais été publié en tant que chanson officielle. Maintenant, c’est le 26e morceau sur Red (Taylor’s Version).

À l’origine, Taylor a chanté la chanson toute seule, mais elle a demandé l’aide de Chris pour chanter certains couplets et harmonies, et cela fonctionne certainement.

Les fans sont amoureux du long métrage de Chris Stapleton, mais le chanteur n’a pas encore réagi lui-même à la sortie du morceau.

Les fans adorent le long métrage de Chris Stapleton

Les Swifties se sont tournés vers Twitter pour réagir à la fonctionnalité de Chris Stapleton, et il est sûr de dire qu’ils sont obsédés par la nouvelle piste.

Une personne a écrit: « Taylor Swift et Chris Stapleton chanter ensemble est incroyable #RedTaylorsVersion. »

« D’accord, les voix de Taylor Swift et Chris Stapleton sont faites pour être ensemble. Merci Taylor pour cet album incroyable », a déclaré un autre.

Une troisième personne a tweeté: « Taylor Swift et Chris Stapleton est le croisement dont mon petit cerveau obsédé par la musique country avait envie. »

« Un duo Taylor Swift et Chris Stapleton était tout ce que je pensais que ce serait, je suis obsédé », a ajouté un autre.

De qui parle la piste ?

Il a longtemps été dit que l’album Red de Taylor parlait de sa séparation avec l’acteur Jake Gyllenhaal avec qui elle est sortie pendant trois mois fin 2010.

Cependant, de nouveaux morceaux et paroles dans Red (Taylor’s Version) ont convaincu les fans que la plupart des chansons parlent définitivement de lui.

L’un de ces morceaux est I Bet You Think About Me, et bien que nous ne puissions pas confirmer qu’il s’agit bien de Jake, certaines paroles l’indiquent clairement.

Dans le morceau, elle chante à quel point son enfance était différente de celle de son ex-amant.

Taylor a grandi dans une ferme d’arbres de Noël en Pennsylvanie tandis que Jake, qui est le fils de la scénariste Naomi Foner et du réalisateur Stephen Gyllenhaal, a grandi à Los Angeles.

Dans un couplet, elle chante : « Tu as grandi dans une communauté fermée à la cuillère d’argent/Beverly Hills glamour, brillant et lumineux/ J’ai grandi dans une ferme, non, ce n’était pas un manoir/ Juste un salon dansant et factures de table de cuisine.

Plus tard dans la chanson, elle appelle ensuite ses « chaussures organiques » et « entraîneur à un million de dollars » avant de dire qu’il est comme un « concert indépendant » chaque semaine.

