Les fans adorent le multijoueur de Halo Infinite mais détestent son Battle Pass

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Vous venez de remporter une victoire cinglante dans un match Big Team Battle Slayer ? Bash un tas de têtes de vos camarades Spartans avec un crâne enflammé dans Oddball ? Capturez une tonne d’objectifs dans Total Control, en mettant de gros chiffres au tableau pour que tous vos camarades PVP puissent les voir ? La passe de combat de Halo Infinite s’en moque. Il ne vous voit pas. Désolé, aucun point pour vous.

Le lancement en douceur surprise du multijoueur de Halo Infinite a démarré en trombe, affichant plus de 200 000 concurrents sur Steam seulement la nuit dernière, et remportant des éloges pour sa sensation, son équilibre et son plaisir. Cependant, sa passe de combat pourrait être la seule exception. C’est certainement le plus gros. C’est parce que, contrairement à presque toutes les autres passes de combat auxquelles les joueurs sont habitués, la progression dans Halo Infinite est strictement régie par la réalisation de défis. Là où d’autres jeux vous récompensent simplement pour avoir joué, le dernier de 343 Industries vous permet de réaliser des exploits obscurs et contre nature, comme « Tuez 15 Spartiates ennemis avec le pistolet Sidekick en PVP ».

Les joueurs ont des défis quotidiens et hebdomadaires à relever au cours de chaque session. La majeure partie de l’XP provient des hebdomadaires, qui, s’ils sont combinés, offrent environ cinq niveaux de progression sur la passe de combat. Certains sont simples, comme gagner des matchs dans certains modes. D’autres sont un peu plus une corvée. Il n’y a rien de mal à « Tuer cinq Spartans ennemis en les aplatissant avec le Repulsor en PVP », mais orienter tout le travail autour de ces défis enlève le plaisir de simplement jouer à Halo.

Le résultat est que vous pouvez avoir une fantastique partie de Capture The Flag, éliminant vos adversaires avec un dernier vol en prolongation, et voir à peine le compteur XP de votre passe de combat avancer. Il n’a fallu que quelques matchs pour que quelque chose se soit logé au plus profond de la partie lézard de mon cerveau de joueur pour commencer à crier de douleur. Et je ne suis pas seul. Le consensus est là. Cette merde craint.

Capture d’écran : Microsoft

Le système actuel est avare, ce qui est difficile à séparer du fait qu’en tant que mode de jeu gratuit autonome, le multijoueur de Halo Infinite est entièrement pris en charge par les microtransactions. Vous pouvez bien sûr classer la passe de combat simplement en retirant votre carte de crédit (vous devrez le faire de toute façon si vous voulez le niveau premium qui comprend la liste complète des récompenses saisonnières). La saison inaugurale de Halo Infinite est censée durer jusqu’en mai, ce qui explique peut-être aussi pourquoi la mouture ressemble à une combustion si lente en ce moment.

Mais même en dehors de l’économie, cette configuration actuelle n’est tout simplement pas amusante. La plupart des jeux ont trouvé un moyen de faire des défis hebdomadaires un bonus plutôt que la pierre angulaire de leur progression. Et beaucoup d’entre eux ont vraiment réussi à monter de niveau à la fin d’un match. L’écran de récompenses de Call of Duty: Warzone est peut-être excessif, mais il se sent certainement mieux que le message d’accueil austère fourni actuellement par Halo Infinite. La fin de ces matchs ressemble moins à Noël et plus à mon grand-père, un immigré polonais décédé, qui me donne sévèrement quatre quarts pour ratisser ses feuilles, pour les reprendre parce qu’il voulait me donner des centimes. Je viens à Big Team Battle pour beaucoup de choses, mais les leçons de travail acharné et d’économie n’en font pas partie.

343 Industries a anticipé ces critiques lors des vols d’essai précédents, promettant que le système continuerait d’évoluer. « Nous avons entendu les commentaires de la communauté sur le fait de vouloir plus d’options de progression, y compris des éléments tels que » match XP « pour alimenter le Battle Pass et un système incrémentiel entièrement séparé du type de gagner SR152 dans Halo 5: Guardians », a écrit l’équipe en septembre. « L’extension des offres de progression multijoueur est quelque chose que l’équipe explore activement, et nous sommes impatients de continuer à faire évoluer l’expérience dans les saisons à venir après le lancement. »

C’est une bonne nouvelle. Ce serait encore mieux si les saisons futures n’étaient pas dans six mois.

Mise à jour : 16/11/21, 14 h 21 HE: L’équipe Halo Infinite a déclaré qu’elle « examine la progression du Battle Pass et collecte les données des sessions d’hier et nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure que nous les aurons ».