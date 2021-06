Les fans allemands à Berlin sont « dévastés » après la chute de l’euro alors que l’orage éclate | Politique | Nouvelles

in

Les fans de football allemands ont été dévastés par la défaite contre leurs rivaux anglais, car de nombreux supporters solides ont été contraints de se rendre dans les pubs allemands et les jardins à bière pour regarder le match plutôt que de se déplacer pour regarder en direct. Les journalistes sur le terrain disent que beaucoup s’attendaient à une victoire facile et ont été choqués par la défaite surprise contre l’Angleterre. Des orages et de la pluie ont commencé à tomber dans les dernières minutes du match, les supporters allemands étant choqués par la défaite.

La journaliste de la BBC, Jenny Hill, était au sol dans une brasserie à Berlin où les fans allemands étaient visiblement calmes et maussades après leur défaite.

Mme Hill a déclaré à BBC News: “Ils sont complètement dévastés et en fait, c’est un signal sonore, un orage vient de tomber dans le ciel au-dessus de ma tête ici.

« Les gens étaient rassemblés [in this beer garden] pour assister à cette terrible défaite.

«Ils sont vraiment contrariés et je pense que ce qui rend la tâche encore plus difficile pour eux, c’est que très peu de gens ici s’attendaient à perdre.

« Plus tôt cet après-midi, alors que les fans se rassemblaient, ils me disaient que nous sommes assez confiants que l’Allemagne va gagner.

“Et nous pensons que nous allons gagner en fait assez fortement, puis regarder le match se poursuivre en serrant leurs verres à bière.

“D’abord dans l’espoir, puis dans la frustration, puis bien sûr dans le désespoir.

« Pour reprendre les mots d’une jeune femme ici, nous pensions que l’Allemagne allait gagner parce que l’Allemagne gagne toujours contre l’Angleterre.

“C’est donc un grand choc pour beaucoup de gens ici ce soir et je suppose que cela était également lié au fait que ce visionnement a eu lieu dans des circonstances assez différentes. “

Mme Hill a ensuite déclaré que la pandémie avait empêché de nombreux fans allemands de se rendre au Royaume-Uni pour regarder le match en direct.

Les autorités allemandes ont également arrêté les projections publiques du match pour empêcher les grandes foules de se rassembler.

Mme Hill dit qu’il s’agit de préoccupations concernant la variante Delta.

