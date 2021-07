Les fans anglais à travers le pays auraient bu 13 MILLIONS de pintes le jour de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie avec 1 000 pintes commandées CHAQUE SECONDE

La British Beer and Pub Association a estimé que près de 13 millions de pintes pourraient être achetées dimanche lors de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie, ce qui équivaut à 1 000 pintes par seconde.

Dans l’ensemble dimanche, le BBPA estime que près de 13 millions de pintes pourraient être vendues, dont 7,1 millions ont été vendues pendant le match lui-même.

.

Les fans anglais seront scotchés à leurs écrans dimanche soir pour Angleterre vs Italie

Cependant, l’association a averti que près de 9 millions de livres sterling pourraient être perdues en ventes de bière uniquement lors de la finale en raison de restrictions, ce qui signifie qu’elles vendront 2,4 millions de pintes de moins pendant le match que si elles avaient déjà été supprimées.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré : « Après 55 ans d’attente, c’est incroyable de voir l’Angleterre atteindre une finale de tournoi. Malheureusement, les restrictions encore en place sur les pubs vont grandement entraver tout coup de pouce qu’ils auraient pu en espérer.

“Nous nous attendons à ce que les fans anglais achètent plus de 7 millions de pintes pendant le match au pub. Cependant, si les restrictions avaient déjà été levées pour la finale, nous pensons que jusqu’à 9,5 millions de pintes auraient pu être vendues pendant le match.

«Ce n’est que lorsque les restrictions sont levées que nos pubs peuvent se rétablir, mais pour ce faire, ils ont besoin d’un investissement du gouvernement pour mieux reconstruire.

.

Les fans de tout le pays se sont déchaînés avec la victoire en demi-finale avec des bières volantes et des klaxons retentissants

«Nous soutenons la campagne Long Live The Local qui célèbre nos pubs et nos brasseurs, mais exhortera le gouvernement à investir dans leur reprise. Nous appelons à une réforme de la TVA, des taxes sur la bière et des taux commerciaux dans les pubs et les brasseries, ce qui contribuera à renforcer les communautés, les emplois, les investissements et un secteur britannique de la bière et des pubs florissant dont nous pouvons être fiers. »

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson a écrit à l’équipe de football d’Angleterre avant son affrontement avec l’Italie lors de la finale de l’Euro dimanche.

M. Johnson a déclaré au manager Gareth Southgate et à l’équipe qu’ils étaient “déjà entrés dans l’histoire”.

Il a déclaré : « Vous avez emmené l’Angleterre en finale d’une grande compétition internationale.

« Pour la plupart des gens dans ce pays, c’est la première fois que cela se produit de toute leur vie.

« Vous avez forgé une bande de frères dont l’énergie, la ténacité et le travail d’équipe – et le flair pur – semblent briller dans tout ce que vous faites.

“Vous avez remonté le moral de tout le pays, et demain nous savons que vous pouvez aussi soulever ce trophée.

« Nous ne faisons pas qu’espérer ou prier. Nous croyons en vous, Gareth, et en votre incroyable équipe.

“Au nom de toute la nation, bonne chance, bon match – et ramène-le à la maison!”