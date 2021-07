Les fans anglais “boireront 6 800 000 pintes” comme lors de la demi-finale de l’Euro

Les fans de football anglais boiront 6,8 millions de pintes ce soir (Photo: PA)

Les fans de football anglais boiront 6,8 millions de pintes lors de la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark, a-t-on prédit.

La British Beer and Pub Association (BBPA) estime que les parieurs achèteront 50 000 pintes par minute en deux heures.

Dix millions de pintes pourraient être achetées d’ici la fin de la journée, alors que les supporters arrosés remplissent les pubs avant et après le match.

Quelle que soit la fin du match de mercredi, ce sera un succès retentissant pour l’industrie hôtelière qui devrait faire fortune.

En moyenne, une pinte en Angleterre coûte 3,69 £ (4,44 £ à Londres), avec des chiffres basés sur l’analyse du magasin spécialisé BigHospitality à partir de 2019.

Cela signifie que les jardins à bière, les pubs, les bars et autres lieux d’Angleterre peuvent s’attendre à rapporter environ 25 millions de livres sterling entre 20h et 22h.

Ce chiffre serait encore plus élevé si les restrictions sur les coronavirus n’étaient pas en place.

Cela survient après que Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni supprimerait bientôt presque toutes les règles – y compris le port du masque et la distanciation sociale.

Le Premier ministre a déclaré: “Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l’arrivée des vacances d’été et scolaires, alors nous devons demander:” Quand pourrons-nous retour à la normale?”.

“Pour ceux qui disent que nous devons encore retarder, l’alternative à cela est de rouvrir en hiver lorsque le virus aura un avantage ou pas toute cette année.”

La directrice générale de BBPA, Emma McClarkin, a déclaré aujourd’hui: “Avec le soutien des fans anglais, nous espérons que les pubs vendront 6,8 millions de pintes pendant le match de demi-finale.



Les jardins à bière, les pubs et les bars sont susceptibles d’être remplis de supporters de football (Photo: PA)



Boris Johnson a demandé aux fans de football de soutenir les Trois Lions «avec enthousiasme mais de manière responsable» (Photo: PA)



Les pubs pourront ouvrir plus longtemps le dimanche afin que les parieurs ne soient pas expulsés si la finale de l’Euro 2020 entre en prolongation (Photo: PA)

“Si l’équipe continue à gagner, une finale à Wembley l’attend, ce qui serait un énorme coup de pouce pour nos pubs et la nation.”

“Après une longue attente, les pubs que nous aimons devraient être exempts de restrictions à partir du 19 juillet. Ce n’est que lorsque les restrictions seront supprimées que nos pubs pourront récupérer, mais pour ce faire, ils ont besoin d’un investissement du gouvernement pour mieux reconstruire.”

Downing Street a approuvé des plans visant à prolonger les heures d’ouverture légales des pubs dimanche soir, afin que les fans de football puissent continuer à regarder la finale de l’Euro 2020 si elle se prolonge.

M. Johnson a exhorté la nation à soutenir les Trois Lions “avec enthousiasme, mais de manière responsable”.

