Les fans anglais ont jeté des avions en papier sur le terrain à Wembley parce qu’ils s’ennuyaient tellement, maintenant ils sont amoureux de Gareth Southgate et de son équipe et peuvent rugir Three Lions vers la gloire de l’Euro

in

Quelle différence quatre ans font.

Retour en octobre 2017 – Harry Kane venait de marquer un but vainqueur de dernière minute contre la Slovénie à Wembley pour assurer la place de l’Angleterre à la Coupe du monde 2018.

.

Kane a assuré qu’il n’y avait pas eu de tollé de huées à temps plein contre Sloevnia

Les fans auraient dû quitter le stade et rentrer chez eux en bourdonnant, non ?

Eh bien, ça ne s’est pas du tout passé comme ça.

L’Angleterre, qui a eu une attaque de Kane, Raheem Sterling et Marcus Rashford, a eu du mal à briser une solide défense slovène dans un match extrêmement ennuyeux.

Et les fans de Three Lions ont clairement exprimé leurs sentiments.

Par ennui total, les supporters se sont lancés dans des jets d’avions en papier… et l’un d’eux a même « marqué un but ».

Le clou du match contre l’Angleterre hier soir : quelqu’un qui marque un but avec un avion en papier ! pic.twitter.com/wWumEbdd4o – OneFootball HQ (@OneFootballHQ) 6 octobre 2017

L’équipe de Gareth Southgate a été régulièrement huée lorsque les attaques ne se sont pas matérialisées ou que les passes ont été latérales plutôt que vers l’avant.

Il y avait aussi des acclamations ironiques alors que le gardien anglais Joe Hart a été nommé homme du match, malgré le fait que la Slovénie n’ait qu’un tir cadré.

Après la terne victoire 1-0, Southgate a admis qu’il était conscient de la réaction négative de la foule et a déclaré que son équipe devait leur donner quelque chose de plus.

«Nous aimerions que tout le monde soit pleinement favorable et juste derrière nous. Il n’y a rien de mieux que de ressentir cela », a-t-il déclaré.

«Mais nous devons donner les performances qui permettent que cela se produise, donner aux gens cet espoir et cet encouragement.

« Ils subissent les conséquences de 25 ans, 30 ans, 40 ans peu importe, mais ce n’est pas de leur faute. Nous devons leur donner le soutien nécessaire pour y croire. »

.

Des avions en papier ont été jetés sur le terrain par des fans anglais ennuyés

L’Angleterre s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2018 avec un match à perdre en battant la Slovénie, mais il y avait encore un manque d’espoir quant à ce qu’elle pouvait accomplir en Russie.

Mais Southgate et ses joueurs ont changé les choses cet été-là.

Faisant preuve de passion et de combat, les Trois Lions ont fini par dépasser les attentes en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018.

Il y a eu tellement de moments mémorables en cours de route, l’Angleterre remportant même une séance de tirs au but lors d’une Coupe du monde pour la toute première fois pour éteindre ses démons des coups de pied.

Alors que cela s’est terminé par un chagrin aux mains de la Croatie en demi-finale, c’était loin de l’humiliation que l’Angleterre avait subie deux ans plus tôt à l’Euro 2016, le petit-déjeuner a été envoyé s’écraser sur une sortie anticipée par les ménés islandais.

L’Angleterre a surpris de nombreux fans avec sa course aux demi-finales de la Coupe du monde 2018

La foi a été restaurée et la confiance entre les fans et les joueurs a augmenté grâce à la qualification pour l’Euro 2020 alors que l’Angleterre a réservé sa place en finale avec facilité et avec des performances impressionnantes.

Southgate était considéré comme le choix simple en tant que manager de l’Angleterre lors de sa première nomination, mais il s’est avéré être le parfait et son équipe a donné confiance et espoir aux supporters, tout comme il leur avait demandé de le faire.

“L’atmosphère au sol a été formidable”, a-t-il déclaré cette semaine avant la première finale de l’Angleterre en 55 ans.

«Quand nous avons commencé il y a trois ou quatre ans, nous avions des gens qui lançaient des avions en papier, ils n’étaient pas derrière l’équipe, il y avait une apathie envers l’équipe.

“Maintenant, l’énergie dans le stade est fantastique et c’est tellement important pour les joueurs.

“Ils ont besoin de ressentir cela, ils ont besoin de cette chaleur, de ce soutien et cela nous a certainement aidé à nous inspirer pendant ce tournoi.”

.

Le lien entre les fans et les joueurs anglais est plus fort que jamais

Après avoir battu le Danemark en demi-finale grâce à la pénalité de Kane en prolongation, il y a eu des scènes merveilleuses à temps plein alors que les joueurs et les fans anglais se réjouissaient de la célèbre victoire.

La chanson “Sweet Caroline” de Neil Diamond était chantée par des joueurs anglais et des dizaines de milliers de fans dans un Wembley transformé.

Non seulement cela, mais de douces vidéos ont émergé de joueurs donnant leurs maillots anglais à de jeunes fans.

On pouvait voir une jeune fille pleurer des larmes de joie lorsque Mason Mount lui a tendu son haut.

Mason Mount remet un maillot de match à un jeune supporter anglais après avoir battu le Danemark pour organiser la finale de l’Euro 2020 avec l’Italie

Southgate, généralement si calme sur la ligne de touche, a également laissé ses émotions se manifester, tout en reconnaissant les fans à temps plein.

Il ne fait aucun doute que le lien entre les fans et les joueurs anglais est plus fort que jamais.

Ce sera incassable s’ils mettent fin à 55 ans de mal ce soir contre l’Italie.

Quel revirement cela a été sous Gareth Southgate.

.

Southgate a montré sa passion à temps plein contre le Danemark et est à un match de l’immortalité

La finale de l’Euro 2020 est en direct sur talkSPORT. Suivez notre blog en direct pour toutes les dernières couvertures en direct et exclusives.