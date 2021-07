Les fans anglais sans billets pour la finale ont été avertis de ne pas venir à Londres

La police a averti les fans de football de profiter du match de dimanche localement (Photos: SOPA Images/Shutterstock)

Les fans anglais ont été avertis de ne pas se rendre à Londres pour la finale de l’Euro 2020 à moins d’avoir des billets ou une réservation pour le regarder au pub.

Des foules immenses sont attendues dans la capitale alors que l’équipe anglaise de Gareth Southgate se prépare pour le plus grand match en un demi-siècle lorsqu’elle affrontera l’Italie au stade de Wembley.

La police métropolitaine a exhorté les gens à profiter du jeu localement alors que Londres est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus et ses restrictions connexes.

La commissaire adjointe adjointe Laurence Taylor a déclaré: «Nous voulons que les gens puissent profiter de la finale de l’Euro 2020 en toute sécurité, se comporter de manière responsable et tenir compte de la sécurité et du bien-être des autres.

«Londres reste toujours dans une crise de santé publique. Il existe des directives gouvernementales en place et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement distanciés.

«Nous appliquerons la législation de manière proportionnelle et appropriée et nous engagerons avec les foules.

«Mais j’exhorte les gens à ne pas se rassembler en grand nombre. Si vous n’avez pas de billet pour les matchs, la fan zone ou si vous n’avez pas de réservation officielle dans un pub, un bar ou un club, mon message est clair : ne venez pas à Londres, vous pourriez manquer le match.’



La police s’inquiète de la formation de grandes foules à Londres à cause du football (Photo: PA)



La police a dû arrêter 23 personnes mercredi soir après que l’Angleterre se soit qualifiée pour la finale (Photo : W8Media)

L’Euro a amené des dizaines de milliers d’Écossais dans la capitale pour le match de l’Écosse contre l’Angleterre en juin.

Il y a quelques jours à peine, Londres était inondée de fans ravis qui montaient à l’extérieur des bus chantant « Sweet Caroline » et « Three Lions ».

Mais certaines célébrations ont dégénéré et la police a dû arrêter 23 personnes.

Une famille de soutien au Danemark a déclaré avoir été attaquée par une foule de soutiens anglais qui ont envoyé leur garçon de neuf ans s’enfuir au dernier étage d’un bus alors que le groupe aurait frappé son père.

Les flics ont déjà commencé à visiter les lieux pour s’assurer que la distanciation sociale sera appliquée, promettant qu’un «grand» nombre d’officiers seront partout dans la ville.

Mais il n’y a pas que le contrôle des foules que la police doit gérer ce week-end.



Les fans anglais célèbrent la victoire en demi-finale contre le Danemark à Leicester Square (Photo: AP)

La force est confrontée à un « accent particulier » sur la violence domestique car elle augmente de 28% chaque fois que l’Angleterre joue et de 38% si l’Angleterre perd, selon le National Center for Domestic Violence du Royaume-Uni.

Dans le même temps, Londres est actuellement sous une menace terroriste « substantielle ».

M. Taylor a déclaré: «Le Met a mis en place une opération de police considérablement améliorée et s’adaptera si nécessaire à un nombre accru de fans appréciant les matchs.

“Nous continuerons à déployer un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées pour prévenir le crime et le désordre et répondre à tout incident dans tout Londres.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();