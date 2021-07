Les fans anglais sont fous d’excitation avant la finale de l’Euro et sautent dans les bus | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La pré-party finale de l’Euro 2020 démarre à Wembley Way

La victoire marquerait la première victoire de l’équipe de football masculin dans un tournoi majeur depuis le succès de la Coupe du monde 1966. Et avant le match acharné, les fans anglais de tout le pays ont fait une démonstration enthousiaste.

Des foules immenses portant des maillots et des drapeaux de football anglais se sont rassemblées devant le stade de Wembley quelques heures avant le match.

Les gens étaient clairement en mode fête avant le coup d’envoi à 20 heures.

Les supporters de Rowdy Three Lions ont même grimpé au sommet d’un bus à l’extérieur du terrain alors que l’anticipation monte à l’approche du match.

Avec le match à domicile, les fans anglais devraient être plus nombreux que ceux qui encouragent l’Italie parmi les 60 000 spectateurs.

Les fans anglais se déchaînent avant la candidature de ce soir pour la gloire de l’Euro 2020 (Image: PA)

Les fans d’Angleterre à travers le pays ont présenté un affichage enthousiaste (Image: PA)

Des foules immenses portant des maillots et des drapeaux de football anglais se sont rassemblées devant le stade de Wembley quelques heures avant le match (Image: PA)

La British Beer & Pub Association prévoit que les fans de football achèteront un incroyable 7,1 millions de pintes dimanche.

Les gens ont commencé à faire la queue devant la salle de concert 229 dans le centre de Londres juste avant midi pour assister à un concert impromptu de The Lightning Seeds qui comprendra une représentation de l’hymne du football des Three Lions.

Les comédiens David Baddiel et Frank Skinner se réuniront avec le groupe pour interpréter leur tube de 1996 devant une foule de 200 personnes.

Kate Genery, 35 ans, de Tunbridge Wells, Kent, a déclaré : “Je me sens très motivée pour tout le tournoi. Je surfe sur cette vague.

LIRE LA SUITE: Les fans anglais souhaitent bonne chance à Three Lions depuis l’Antarctique

Les gens étaient clairement en mode fête avant le coup d’envoi à 20 heures (Image: PA)

Les supporters de Rowdy Three Lions ont même grimpé au sommet d’un bus à l’extérieur du terrain alors que l’anticipation monte à l’approche du match (Image: PA)

Fans bruyants d’Angleterre au sommet d’un bus à l’extérieur du terrain (Image: PA)

“Considérant Covid-19, tout le monde a eu une année de merde. Vous pouvez sentir un vrai buzz à Londres aujourd’hui, c’est comme si quelque chose allait éclater.”

Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo montrant une fusée rouge déclenchée à Victoria Station alors que des chants pouvaient être entendus en arrière-plan.

Et King’s Cross a dû être évacué après que les fans anglais ont déclenché l’alarme incendie avec de la fumée rouge et blanche.

À Coventry, une rue a été recouverte d’un drapeau anglais avant le grand match.

A NE PAS MANQUER

L’Angleterre obtiendra-t-elle une parade des trophées si elle bat l’Italie en finale ? [ANALYSIS]

Sarah Ferguson partage un message enthousiaste avant la finale de l’Euro [INSIGHT]

Nigel Farage se moque de l’UE pour avoir soutenu l’Italie à l’Euro 2020 [VIDEO]

Un supporter anglais grimpe sur une voiture (Image: PA)

Un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo montrant une fusée rouge déclenchée à Victoria Station alors que des chants pouvaient être entendus en arrière-plan (Image: TWITTER/@jess_caterson)

Le résident Jordan Branfield a déclaré à Coventry Live: “Cela fait 55 ans qu’ils ne sont pas allés aussi loin et après les 18 derniers mois que nous avons eus, nous voulions montrer un certain esprit communautaire.

“Nous avons déjà installé des banderoles et des banderoles sur une quinzaine de maisons, tout le long de la route et au coin de la rue aussi.”

Et un papa fou de football s’est fait tatouer les “vainqueurs de l’Euro 2020 Angleterre” sur sa jambe droite.

Lewis Holden, 26 ans, d’Oldham, avait la déclaration encrée en permanence sur sa peau jeudi.

À Coventry, une rue a été recouverte d’un drapeau anglais avant le grand match. (Image : COVENTRY EN DIRECT)

Un père fou de football s’est fait tatouer les “vainqueurs de l’Euro 2020 Angleterre” sur sa jambe droite (Image: SWNS)

Le tatouage dit également “It’s Coming Home” en grosses lettres, avec une photo d’un trophée.

La finale – qui devrait attirer une audience télévisée record – doit débuter à 20h et se terminer à 22h si elle se termine en temps normal, mais pourrait se terminer plus près de 23h s’il y a prolongation ou tirs au but.

La police métropolitaine a exhorté les fans à ne pas venir à Londres à moins d’avoir des billets de match ou un endroit réservé pour regarder le match.

La force a déclaré qu’elle déploierait “un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées pour prévenir le crime et le désordre et répondre à tout incident dans tout Londres”.

Avec le match à domicile, les fans de l’Angleterre devraient être plus nombreux que ceux qui encouragent l’Italie parmi la foule de 60 000 personnes (Image: PA)

Le manager des Three Lions, Gareth Southgate, a remercié les fans pour leur “soutien incroyable” tout au long du tournoi, qui a permis à l’Angleterre d’atteindre sa première finale majeure en plus d’un demi-siècle.

Le capitaine Harry Kane a déclaré que l’équipe espère faire la fierté de la nation lorsqu’elle entrera sur le terrain.

Des messages de bonne chance ont été envoyés par la reine, le prince William, Boris Johnson et même la star hollywoodienne Tom Cruise.