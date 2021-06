Les fans anglais trouvent le tweet de l’Allemagne sur le match de ce soir un peu dur

Certains ont vu des connotations plus sinistres dans le tweet qui se traduit par « l’anglais » (Photo : PA)

Un tweet typiquement allemand a alimenté la controverse juste avant le coup d’envoi du match crucial de l’Euro 2020.

Répondant au tweet de l’équipe d’Angleterre annonçant sa composition pour le match, les Allemands ont simplement déclaré: “Die Engländer”.

Beaucoup semblaient avoir mal interprété une connotation plus sinistre dans le tweet, mais, en allemand, cela se traduit simplement par « l’anglais ».

Cela fait suite à une controverse antérieure qui a vu l’utilisatrice de Twitter Valeria Coots tweeter une enseigne de pub avec un appel à l’équipe nationale allemande pour qu’elle “soye gentil avec nous”.

En réponse à cela, le compte Twitter allemand a simplement dit “Nein”.

Les anciens rivaux s’affrontent à Wembley lors des 16 derniers matchs du championnat, avec une place en quart de finale à gagner.

Les supporters anglais à l’intérieur du stade rempli à 75 % ont hué l’hymne national allemand pour montrer qu’il n’y avait pas de perte d’amour entre les équipes.

Mais la stratégie de médias sociaux de l’Allemand a été accueillie avec perplexité en ligne.

Un fan a tweeté: “C’est juste un camarade de match de football, il n’y a pas besoin de tuer des gens”, tandis qu’un autre a déclaré: “Non mec, ce n’est pas si profond.”

