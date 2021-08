Les fans annulés de l’émission ABC accumulent des milliers de signatures pour le renouvellement

in

Les fans rebelles signent toujours une pétition pour le ramener, une semaine après que la créatrice et showrunner Krista Vernoff a confirmé qu’il n’y aurait pas de deuxième saison. ABC a annulé l’émission, qui mettait en vedette Katey Sagal et était inspirée par Erin Brockovich, en mai après seulement cinq épisodes diffusés. Les fans ont rapidement lancé une campagne #SaveRebel, mais Vernoff et Sagal ont tous deux déclaré que les efforts de relance avaient échoué.

Après l’annulation de l’émission, un fan a créé la pétition “Save Rebel TV Show” sur Change.org. Il a accumulé plus de 90 000 signatures, et des gens continuent de signer. “Nous pensons que la décision d’annuler le spectacle était irréfléchie!” a écrit le créateur de la pétition. “La série n’a pas eu le temps de s’imposer et de se constituer un public ! La série mérite une deuxième saison ! Si vous êtes d’accord, signez la pétition et faites passer le mot !”

Après qu’il était clair que Disney’s Hulu n’allait pas chercher Rebel, le studio derrière le spectacle, ABC Signature, a cherché d’autres lieux. La plate-forme IMDb TV d’Amazon est apparue comme un candidat possible en juillet après que la plate-forme gratuite a accepté de diffuser la première saison de l’émission. Dans le cadre de l’accord, IMDb TV aurait pu choisir une option pour une deuxième saison. Malheureusement pour les fans de Rebel, IMDb TV n’a pas choisi l’option.

Le 16 août, Vernoff, qui est également showrunner sur ABC’s Grey’s Anatomy et Station 19, a confirmé que Rebel ne reviendrait pas. “MERCI aux fans derrière la campagne #SaveRebel. Votre passion était incroyable”, a-t-elle écrit. “Nous avons appris qu’il n’y aura pas de saison 2, mais nous espérons vraiment que Rebel et l’extraordinaire [Brockovich] continuera de vous inspirer à mener le bon combat dans vos communautés et dans vos vies.”

Sagal a également publié une note aux fans, les remerciant pour leur campagne visant à maintenir le spectacle. “Krista Vernoff nous a donné une belle histoire à raconter, et nous l’avons racontée”, a écrit l’ancienne star de Sons of Anarchy sur Instagram. “Beaucoup d’entre vous ont été émus. Espérons que ce [show] biz situation nous a appris tout le pouvoir de demander ce que vous voulez, de défendre quelque chose en quoi vous croyez et le pouvoir de l’unité. Tout cela pour dire, continuez, une seule voix est la façon dont nous en arrivons à plusieurs. Avec tant de travail rebelle à faire. Une voix à la fois.”

Rebel a joué Sagal dans le rôle d’Annie “Rebel” Bello, une militante inspirée par Brockovich, qui a été productrice exécutive. Le casting principal comprenait également John Corbett, Lex Scott Davis, Tamla Renee Jones, James Lesure, Kevin Zegers, Sam Palladio, Ariela Barer et Andy Garcia. Les 10 épisodes de l’émission ont été diffusés entre le 8 avril et le 10 juin.