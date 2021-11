Les fans appellent Stephen A. Smith pour avoir fait volte-face sur Kevin Durant, Nets

En ce qui concerne les émissions de débat à chaud comme First Take ou Undisputed, il n’y a guère d’attente minimale – au mieux – de discussion de bonne foi. Stephen A. Smith et Skip Bayless sont là où ils en sont aujourd’hui pour leur capacité à formuler des déclarations étranges sous forme d’arguments et à énerver les fans.

Donc, en dehors du mépris de Bayless pour LeBron James depuis des décennies, il y a très peu de cohérence dans tous les domaines avec ces émissions. Et avec Stephen A., on vient de voir avec quelle rapidité il peut prendre un virage complet par rapport à une opinion qu’il a diffusée à la télévision nationale.

Cela n’a pris que quelques semaines.

Mercredi, Smith a fustigé Durant pour sa décision d’aller à Brooklyn et de rejoindre les Nets. Brooklyn venait de perdre contre Golden State à domicile, et Smith a regardé la foule du Barclays Center scander «MVP» pour Steph Curry (tout en restant Kyrie Irving des Nets MIA en raison de son refus de se faire vacciner). Smith a poursuivi en disant qu’Irving avait « trahi » Durant. C’était beaucoup, même pour Smith.

« Kevin Durant, je suis triste pour toi frère. … Tu n’as aucune aide. Et plus important que toute autre chose, tu as pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn. … KYRIE IRVING T’A TRAHI! »@stephenasmith L’A PERDU 😳😳 photo. twitter.com/gjw5tAZVcO – Première prise (@FirstTake) 17 novembre 2021

Mais il est important de se rappeler que Smith avait essentiellement le point de vue opposé sur les Nets il y a quelques semaines à peine.

Stephen A Smith, un homme intègre, qui défend toujours ses convictions et ne fait jamais de tongs. pic.twitter.com/cQa4MSbR1e – Jac Manuell (@JacManuell) 18 novembre 2021

Les fans ont refait surface une vidéo de Smith après la défaite des Nets contre les Bucks en ouverture de saison. A cette époque, les Nets étaient encore sans Kyrie. Harden s’adaptait toujours aux nouvelles règles de faute. Durant était le buteur principal. En gros, rien n’a changé, et les Nets sont actuellement en tête du classement Est. Mais Smith a vu Brooklyn comme un prétendant au titre pour ensuite dire que Durant était tout seul avec une équipe pour cause perdue quatre semaines plus tard.

Naturellement, les fans de la NBA ont rapidement souligné la volte-face de Stephen A.