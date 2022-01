Les fans au cœur brisé de Sam Cooke lui donnent un coup posthume

La mort soudaine, choquante et inutile de Sam Cooke en décembre 1964 a privé le monde de la musique de l’un de ses véritables originaux. D’innombrables fans de ce superbe styliste vocal, auteur-compositeur et interprète étaient naturellement inconsolables lorsqu’ils ont entendu parler de sa mystérieuse fusillade à l’âge de 33 ans seulement. Moins d’un mois plus tard, ces fans ont donné à Cooke son premier succès posthume.

« Shake », une composition optimiste et contagieuse de Cooke lui-même, a été enregistré lors de sa dernière session en studio aux studios RCA à Hollywood, juste un mois avant sa disparition. Il est sorti dix jours seulement après son assassinat, dans un single historique à double face qui comprenait également l’épopée et élégiaque « A Change Is Gonna Come », une chanson qui deviendrait bientôt associée à jamais au mouvement des droits civiques.

La face A est entrée dans le Billboard Hot 100 à la 73e place le 9 janvier 1965 et dans le classement R&B une semaine plus tard. « Shake » est devenu un succès majeur dans les deux genres, grimpant au n ° 7 sur le marché de la pop et passant trois semaines au n ° 2 du palmarès soul.

La chanson a ensuite été reprise par un grand nombre d’artistes, atteignant le Top 20 R&B en 1967 pour Otis Redding et des reprises pop inspirantes par des gens comme les petits visages et un jeune Rod Stewart. Il y avait aussi des versions d’Ike & Tina Turner et les suprêmes, qui quatre mois après sa mort, a sorti l’album hommage We Remember Sam Cooke.

Ce cinquième album studio du trio Motown présentait également leur version de « A Change Is Gonna Come » et d’autres numéros de Cooke dont on se souvient avec émotion tels que « You Send Me », « Chain Gang » et « Only Sixteen ». Il y avait aussi une voix principale rare pour Florence Ballard sur son « (Ain’t That) Good News ».

