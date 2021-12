Les fans britanniques de Kool & The Gang créent leur prochain hit

Les fans de disco qui se souviennent des beaux jours du début des années 1980 reconnaîtraient instantanément l’appel aux armes de l’un des plus grands succès de l’époque. Kool et la bandeLe chanteur principal de James « JT » Taylor a demandé succinctement: « Comment allez-vous faire si vous ne voulez vraiment pas danser, en vous tenant debout sur le mur? »

La chanson, bien sûr, était « Get Down On It », l’un des nombreux airs de danse émouvants qui ont contribué à donner à la tenue du New Jersey une brillante série de succès en solo – en particulier au Royaume-Uni, où ils avaient maintenant forgé une relation étroite avec les fans de leur style élégant. À tel point, en fait, que la nouvelle chanson a été publiée en urgence là-bas en tant que deuxième single de leur nouvel album Quelque chose de spécial, même avec le premier, « Steppin’ Out », toujours aussi populaire. Il faudrait deux mois avant que « Get Down On It » n’apparaisse sur le Billboard Hot 100.

Kool & the Gang étaient sur une course qui leur avait donné quatre Top 20 des singles britanniques en un peu plus d’un an et six Top 30 en un peu plus de deux. Cette séquence comprenait deux autres de leurs plus grands morceaux de signature dans « Ladies Night » et « Celebration ». Maintenant est venu « Get Down On It », qui est entré dans les best-sellers britanniques sur le dernier graphique de 1981, daté du 26 décembre, et est devenu le plus gros succès du groupe à ce jour là-bas, culminant à la troisième place.

La chanson portait un crédit d’écriture collectif pour l’ensemble du groupe et leur producteur, le brésilien Eumir Deodato. Comme « Celebration », il a remporté la certification argent au Royaume-Uni et est également devenu un hit du Top 10 aux Pays-Bas, en Belgique, puis en Amérique. Il est devenu n ° 1 sur la radio Springbok d’Afrique du Sud.

Le public britannique a peut-être mis du temps à comprendre Kool and the Gang, dont les premiers succès américains n’ont pas progressé là-bas. Mais l’histoire d’amour du groupe avec le Royaume-Uni a maintenant duré plus de 40 ans et a brûlé de manière éclatante tout au long des années 1980, avec 11 autres entrées dans les charts jusqu’en 1987. Quatre d’entre eux étaient les favoris du Top 10 : « Ooh La La La (Let’s Go Dancin’ ) », le recto-verso « Joanna »/« Ce soir », « (Quand vous dites que vous aimez quelqu’un) dans le cœur » et « Cherish ».

