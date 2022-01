Les fans britanniques de Masked Singer ont convaincu que Mushroom est Jodie Whittaker de Doctor Who

Mushroom joué dans l’émission de samedi (Photo: ITV)

The Masked Singer UK est bel et bien de retour après un spectaculaire jour de l’an, et les fans pensent qu’ils ont déjà percé le secret de l’identité de Mushroom.

Mushroom a été le premier à se produire lors de l’émission de samedi, avec les juges Davina McCall, Jonathan Ross, Mo Gilligan et Rita Ora tous à l’écoute.

Il y avait beaucoup de matière à réflexion après leur performance, la star mystérieuse parlant avec un accent du nord mais semblant chanter avec un ton irlandais.

Les téléspectateurs pensent que l’accent du nord pourrait être un indice indiquant que Jodie, née dans le Yorkshire, était sous le masque – tandis que certains pensent également qu’il y avait également des indices subtils sur Doctor Who.

Mushroom a fait référence à « aider à contrôler la vie » et à apporter une nouvelle vie, ainsi qu’à » vouloir être un certain nombre de choses « au cours du premier épisode.

La signification n’a pas encore été révélée, mais les fans pensent que cela pourrait être Jodie sous le masque – ou en fait Aisling Bea, qui est irlandaise et joue dans l’épisode de Doctor Who Eve of the Daleks.

Serait-ce Jodie derrière le masque ? (Photo : BBC Studios/Ben Blackall)

Un téléspectateur a écrit lors de la représentation par Mushroom de It’s Oh So Quiet de Bjork: « C’est defo Jodie Whittaker. »

« Mushroom doit être Jodie Whittaker », a ajouté un autre.

Mes suppositions pour #maskedsingeruk. Poisson lion : Craig Revel Horwood

Donough : Greg Wallace

Feu d’artifice : Cara Delevingne

Champignon : Jodie Whittaker

Lapin robot : Pas d’idéal ! – Matt Bodell (@Matt_Bodell) 1er janvier 2022

Aisling Bea est un cri décent pour Mushroom mais pendant un instant fugace, j’ai pensé que Jodie Whittaker hahaha je suis tellement stupide #MaskedSingerUK – Georgina Jane Petty (@orangina17) 1er janvier 2022

Mushroom pourrait-il vraiment être Jodie? Seul le temps nous le dira.

Dans le premier épisode de la saison 3, Mushroom, Robobunny, Doughnuts, Chandelier, Lionfish et Firework sont tous montés sur scène pour se produire, avec l’animateur Joel Dommett de retour pour présider le jeu de devinettes unique.

Des théories circulent déjà et de nombreux fans de The Masked Singer UK sont convaincus que Donuts pourrait être l’ancien footballeur professionnel Michael Owen, certains affirmant que son ton de voix est « inimitable ».

Dimanche soir, les autres personnages participant à la nouvelle saison se produiront, notamment Cornemuses, Panda, Caniche, Rockhopper, Snow Leopard et Traffic Cone.

À travers huit spectacles, une nouvelle distribution de 12 célébrités, avec de nouveaux costumes de personnages toujours flamboyants, chantera et cachera leur identité alors qu’ils tentent de dérouter les téléspectateurs et le panel sur qui ils pourraient être.

Masked Singer continue dimanche à 19h sur ITV.

