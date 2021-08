Les fans britanniques de Pokémon peuvent désormais diffuser des épisodes sur BBC iPlayer

Les fans de Pokémon vivant au Royaume-Uni peuvent désormais diffuser des épisodes de l’anime de la série sur BBC iPlayer, car la franchise apparaît pour la toute première fois sur le service de streaming.

Les dixième et onzième saisons de l’émission, toutes deux situées dans la région de Sinnoh alors que Ash rejoint Brock et Dawn pour toutes sortes d’aventures Pokémon, sont disponibles en streaming dès maintenant. Deux films sortis à peu près à la même époque – Pokémon : The Rise of Darkrai et Giratina and the Sky Warrior – sont également disponibles.

📢 Pokémon fait ses débuts sur BBC iPlayer ! 📢 Installez-vous pour une autre aventure dans la région de Sinnoh avec Pokémon The Series Diamond and Pearl en streaming maintenant uniquement sur @BBciPlayer ! pic.twitter.com/iPLgMyxAs4 – Pokémon Royaume-Uni (@PokemonNewsUK) 2 août 2021

Les derniers épisodes de l’émission, dans le cadre de la série Pokémon Journeys, sont également disponibles en streaming au Royaume-Uni pour le moment sur Netflix. Le géant du streaming propose actuellement Journeys, l’intégralité de l’arc Pokémon Soleil et Lune, la première saison emblématique et plusieurs films.

Ce n’est pas tout à fait comme les jours de gloire – des fans britanniques se souviennent-ils d’avoir regardé Pokémon pendant SMTV Live avec Ant et Dec ? – mais nous le prendrons absolument.