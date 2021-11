Les fans célèbrent la nouvelle du bébé de Chen alors que la star d’EXO et sa femme attendent un enfant

Les fans de Chen, membre du groupe EXO, sont ravis que lui et sa femme attendent un deuxième enfant après avoir accueilli leur premier l’année dernière.

L’annonce a été faite le mardi 16 novembre.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

A notre cher Chen, nous sommes vraiment heureux pour vous, nous souhaitons voir votre nouveau bébé en bonne santé, et avoir la plus belle et la plus heureuse des familles comme vous le souhaitiez, voici vos rêves devenus réalité, nous espérons que vous reviendrez voir toi et ta petite famille @weareoneEXO #CHEN #EXOL #EXO ❤️

– bahloul khouloud (@BhKhouloud7) 16 novembre 2021