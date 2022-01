Les fans choisissent les cinq meilleures courses de Formule 1 de 2021 lors d’un vote officiel

Un vote des fans de Formule 1 a vu le Grand Prix d’Italie, théâtre du doublé de McLaren, choisi comme course phare de la campagne 2021.

Ce n’était pas une tâche facile de condenser 22 courses dans un top cinq, car presque chaque étape du calendrier 2021 a produit un drame fantastique, créant l’une des plus grandes saisons dont la Formule 1 ait jamais été témoin.

Mais chargé de la responsabilité, 52 000 personnes se sont exprimées pour donner à la Formule 1 un top cinq officiel des courses.

Alors, restons coincés dans…

1. Grand Prix d’Italie, 19% des voix

Le Grand Prix d’Italie à Monza a été le théâtre du deuxième essai de Formule 1 du format de qualification de sprint, un week-end qui s’est finalement transformé en « McLaren Show ».

Ressentant une rage interne après s’être qualifié à moins de 0,029 s de Max Verstappen de Red Bull, Ricciardo est parti de la P5 sur la grille, terminant la séance de qualification du sprint P3, qui est devenue P2 pour la course principale grâce à une pénalité de grille pour Valtteri Bottas.

Dépassant Verstappen au départ, Ricciardo a gardé son ancien coéquipier Red Bull à distance, et avec Verstappen et Lewis Hamilton s’éliminant plus tard de la course, Ricciardo était en passe de remporter la victoire, la première de sa carrière McLaren, tandis que son coéquipier Lando Norris a fait un doublé McLaren, la première fois qu’ils obtenaient un tel résultat depuis Canada 2010.

Un grand gagnant du vote.

2. Grand Prix d’Abou Dhabi, 16%

Les prétendants au titre Verstappen et Hamilton se sont qualifiés pour la finale de la saison aux points, la première fois que cela se produisait en F1 depuis 1974, et l’occasion n’a certainement pas déçu.

Verstappen était en pole, mais Hamilton a pris la tête au départ, échappant à la colère du steward alors qu’il sortait de la piste et conservait la P1 alors que Verstappen montait bientôt une riposte.

À partir de là, il semblait que Hamilton en avait assez fait, contrôlant confortablement la course car même la défense féroce du coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, ne pouvait pas ramener le Néerlandais en jeu.

Cependant, tout a changé au cours d’une période tardive de la voiture de sécurité – Verstappen s’est arrêté aux stands, revenant toujours P2, et dans le dernier tour, il a dépassé Hamilton avec des pneus plus frais, remportant ainsi le premier championnat du monde de sa carrière. Dans presque toutes les autres saisons, cela aurait probablement été le numéro un.

3. Grand Prix de São Paulo, 10%

Le « moteur de fusée » de Hamilton l’a propulsé vers une performance épique à Interlagos.

Disqualifié des qualifications après une infraction au DRS sur l’aileron arrière de sa Mercedes, Hamilton est passé de l’arrière à la 5e place lors des qualifications de sprint, mais commencerait 10e en raison de cette pénalité de changement de moteur à combustion interne.

La forme dominante de Hamilton s’est propagée jusqu’au jour de la course, où il a remporté la victoire avec un tampon de plus de 10 secondes sur Verstappen. Un disque de récupération de marque Hamilton.

4. Grand Prix d’Azerbaïdjan, 8%

Les pneus n’étaient pas contents à Bakou en juin 2021, Lance Stroll et Max Verstappen subissant des accidents à grande vitesse alors que leur caoutchouc Pirelli lâchait.

Pour Verstappen, cela s’est produit alors qu’il menait la course, un coup dur pour sa candidature au titre à l’époque, mais pour Red Bull, l’espoir restait car Perez héritait de la tête.

Hamilton a cherché à changer cela au redémarrage de la course, mais en modifiant accidentellement ses réglages de freinage, il a continué tout droit au virage 1, ce qui signifie qu’il a également terminé la course avec zéro point. Drame pur.

5. Grand Prix de Hongrie, 7%

On est en quelque sorte surpris de voir ce classement baisser en P5, tant le Grand Prix de Hongrie s’est avéré être l’une des courses les plus chaotiques de la saison 2021.

Valtteri Bottas a déclenché un empilement de plusieurs voitures au départ, s’éliminant lui-même et Perez, tout en laissant Verstappen avec des dégâts importants qui ont fait de lui un non-facteur pour le reste de la course.

La météo compliquait également les choses, et lors du tour de formation de retour vers la grille pour le redémarrage, chaque pilote bar Hamilton s’est arrêté pour abandonner les intermédiaires. Hamilton a ensuite été laissé seul à partir de la grille et a chuté à l’arrière après avoir été aux stands pour les slicks au tour suivant.

Esteban Ocon d’Alpine s’est retrouvé en tête grâce au chaos, mais Hamilton était sur une charge, jusqu’à ce que l’autre Alpine de Fernando Alonso intervienne.

Tenant Hamilton de manière majeure, le Britannique a manqué de temps pour tenter de rattraper Ocon, permettant au Français de goûter à la victoire en Formule 1 pour la première fois.

Verdict PlanetF1