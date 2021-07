Les fans comparent les gros titres de la réunion de Jennifer Lopez et Ben Affleck à Gone Girl, et je ne peux pas détourner le regard

Bien sûr, les circonstances entre Jennifer Lopez et Ben Affleck sont beaucoup moins sombres que celle de Gone Girl. Dans le film, Nick et Amy Dunne (joués respectivement par Affleck et Rosamund Pike) se réunissent après une tournure des événements vraiment troublante – y compris Amy en train de piéger son mari pour son propre meurtre. Donc, voir les affiches du magazine côte à côte avec celles qui se déroulent en IRL sur Bennifer est définitivement une expérience étrange. La légende est également une blague à deux coups, ajoutant à l’humour du mème général.