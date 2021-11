Les fans convaincus que la cible de Tottenham et Liverpool s’en va

Photo de Jonathan Moscrop/.

L’été dernier, l’AC Milan a autorisé son joueur le plus important à quitter San Siro en transfert gratuit – quelques jours seulement après avoir été nommé joueur du tournoi à l’Euro 2020.

Les géants de la Serie A voulaient garder Gianluigi Donnarumma. Qui ne le ferait pas ? Il n’est pas seulement l’un des meilleurs gardiens de but de la planète, mais il a également été l’affiche d’une nouvelle et passionnante équipe milanaise après avoir fait ses débuts à l’âge de 16 ans.

Mais alors que Milan avait bon espoir, ils n’étaient pas désespérés – et certainement pas disposés à répondre aux exigences salariales de « Dollarumma ». Après des semaines de négociations prolongées, il est parti, emballé au Paris Saint-Germain, sa réputation de Rossoneri en lambeaux.

Comme Donnarumma puis Hakan Calhanoglu l’ont découvert, Milan ne sera pas victime d’intimidation. Soit vous acceptez leur offre, soit vous partez. C’est aussi simple que ça.

Franck Kessie a donc pris le risque d’exiger un nouveau contrat d’une valeur de 7,5 millions de livres sterling par an (150 000 livres sterling par semaine) au San Siro. Selon Gianluca Di Marzio de Sky, c’est bien plus que l’offre de 5,5 millions de livres sterling actuellement sur la table.

Liverpool et Tottenham se battent pour l’as de l’AC Milan Franck Kessie

En juillet, Kessie a affirmé qu’il voulait rester à l’AC Milan « à vie ». Cependant, à ce rythme, il aura la chance de porter du rouge et du noir au-delà de janvier.

L’ancien responsable de l’Atalanta devrait devenir agent libre cet été et, si l’on en croit les informations, Milan accepterait aussi peu que 7 millions de livres sterling dans la fenêtre d’hiver. Cependant, cela pourrait changer avec le titre de Serie A ressemblant à une course à deux chevaux entre eux et Naples.

Photo par OLI SCARFF/. via .

La semaine dernière, la Gazzetta dello Sport a annoncé que Tottenham Hotspur avait entamé des négociations avancées concernant un accord qui verrait l’objectif à long terme d’Antonio Conte échanger Milan contre le nord de Londres.

Liverpool semble être leur plus grande compétition, en particulier avec les géants d’Anfield qui ont du mal à contrôler les matchs dans l’ère post-Gini Wijnaldum (Il Milanista).

Arsenal a également été lié.

Il reste à voir où Kessie jouera son football en 2022. Mais il y a une acceptation croissante que ce ne sera pas Milan.

Voici ce que certains fans de l’AC Milan avaient à dire sur Twitter à propos des rumeurs de Kessie à Liverpool ou à Tottenham :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous devrions le vendre et utiliser l’argent pour acheter un autre arrière gauche. Ramenez Adli et Pogeba et nous sommes au milieu – XanderFlo (@Xanderflo90) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kessie a eu le culot de demander 9 millions d’euros lorsque Barella a accepté 4,5 millions d’euros… vendons-le simplement. Tonali est plus que capable de prendre le relais et nous avons vraiment besoin d’un RW – UltraLord (membre de la Fédération Galactique Espoir) (@Sono_Francesco) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Surpris, Milan propose même 6,5. Gardez cet argent et utilisez-le pour prolonger Bennacer, Leao, Theo. – RJ (@RJ101684) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Avec cette revendication salariale, il appartient à l’EPL. Bonne chance à lui. Je ne peux pas détester un gars qui essaie d’avoir son argent. Il a été excellent pour Milan et son attitude cool de PK va me manquer. – Klaudio (@Kingbowzah) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Milan doit le vendre en janvier s’il ne baisse pas sa demande – nggal. (@haienggal) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Newcastle est entré dans le chat – Plamenski (@plamz) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est une façon pour Kessie de dire hé, je veux y aller. Vas-y mec. – Kouffa Dow🌳百瑞 (@kuffadow) 9 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Laissez-le partir respectivement – Lukman Ranso (@lukmanranso) 10 novembre 2021

Photo de MIGUEL MEDINA/. via .

