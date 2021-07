Les fans couvrent la peinture murale vandalisée de Marcus Rashford avec des cœurs d’amour

Une femme écrit un message de soutien sur la peinture murale vandalisée de Marcus Rashford (Photo : Christopher Furlong/.)

Des fans ont collé des cœurs d’amour sur une peinture murale de Marcus Rashford après avoir été vandalisée par des trolls.

La star anglaise, ainsi que Jadon Sancho et Bukayo Saka, ont été bombardés d’abus racistes après avoir raté leurs pénalités lors de la finale de l’Euro 2020 hier soir.

Moins d’une heure après la défaite déchirante de l’Angleterre face à l’Italie, des lettres à la peinture bleue ont été barbouillées sur la peinture murale en noir et blanc de Withington, dans le sud de Manchester.

Les obscénités ont été recouvertes de sacs poubelle ce matin, mais les fiers habitants sont allés encore plus loin pour honorer leur star locale.

Des messages de soutien qualifiant Rashford de “héros” et de “modèle” sont apparus sur la fresque, rendant hommage à son succès dans le football et à sa campagne pour nourrir les enfants pendant les vacances scolaires.

L’un des fans qui ont envoyé leurs vœux à Rashford aujourd’hui était un petit garçon appelé Dexter Rosier, dont la lettre touchante a été partagée par Piers Morgan sur Twitter.

Il a écrit : « Cher Marcus Rashford, j’espère que vous ne serez pas triste trop longtemps parce que vous êtes une si bonne personne.



Une femme met des cœurs d’amour sur la fresque vandalisée de Marcus Rashford (Photo : Christopher Furlong/.)



Un petit garçon a écrit une lettre de soutien touchante pour Marcus Rashford (Photo: Twitter)



Les habitants de Withington diffusent des messages de soutien au footballeur (Photo: par Christopher Furlong/.)

« L’année dernière, vous m’avez inspiré à aider les personnes moins fortunées. Puis hier soir, tu m’as encore inspiré à toujours être courageux.

‘Je suis fier de toi, tu seras toujours un héros. De Dexter Rosier. Âgé de neuf ans.’

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur les graffitis sur la peinture murale, qui a été peinte en novembre en l’honneur du footballeur militant, près de l’endroit où il a grandi.

Le surintendant principal Paul Savill a déclaré: «C’est un comportement honteux et ne sera absolument pas toléré.

«Le Grand Manchester est fier d’être composé d’un certain nombre de communautés diverses, et les crimes haineux sous toutes leurs formes sont totalement inacceptables et ne sont pas les bienvenus ici dans notre ville.

« GMP prend les crimes de cette nature très au sérieux et une enquête a été ouverte. Si quelqu’un a des informations qui pourraient nous aider à identifier ce délinquant, n’hésitez pas à en parler à la police.’



Marcus Rashford détourne le regard avec incrédulité après avoir heurté le poteau lors des tirs au but (Photo: Pool via .)



Marcus Rashford est abattu avec ses coéquipiers après avoir raté son penalty lors de la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley (Photo: PA)

Des insultes ainsi que des emojis de singe et de banane ont été publiés sur les comptes de médias sociaux de Rashford, la police métropolitaine avertissant que le comportement « inacceptable » « ne sera pas toléré ».

Une déclaration furieuse de la Football Association a déclaré que tout fan qui participait au ” comportement dégoûtant ” n’était ” pas le bienvenu pour suivre l’équipe “.

Rashford a été amené lors de la finale de dimanche, mais il a raté son penalty, avec Sancho et Saka.

Ils ont reçu le soutien de nombreux fans – mais ont également subi le plus gros de la déception, avec même un député conservateur déclarant lors d’une discussion de groupe de politiciens: «Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps faire de la politique.

Cependant, un fan a déclaré à la place: “Que Marcus Rashford reste dans les mémoires comme le gars qui a passé cette année à nourrir des centaines de milliers d’enfants anglais.”

Un autre a commenté : « Nous avons été cambriolés. Saka, Rashford, nous vous avons – nous sommes fiers de vous Poing levé @MarcusRashford @BukayoSaka87′.

