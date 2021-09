Les fans crient au «vol» alors que Hatton bat 2 à 4 compagnons par une décision très controversée sur Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk undercard

Campbell Hatton a remporté son quatrième combat professionnel de manière controversée contre Sonni Martinez samedi soir.

Le fils de 20 ans de la légende de la boxe Ricky Hatton a apparemment été surclassé par son adversaire compagnon 2-4 sur l’undercard Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, mais a remporté la victoire grâce à la décision de points de l’arbitre Marcus McDonnell.

Martinez fait régulièrement rater Hatton

Le combat a commencé par une surprise pour le jeune, alors que Martinez boxait intelligemment et utilisait bien ses mouvements pour éviter les tirs grouillants de Hatton.

Martinez a décroché son uppercut de manière cohérente tout au long du combat et semblait certainement atterrir plus souvent et avec des coups de poing plus révélateurs.

Hatton a riposté vaillamment et a montré du cœur en continuant d’essayer, bien qu’il ait finalement semblé surclassé.

Après cinq tours, le buteur du ring de Sky, Andy Clarke, a eu le combat 4-1 en faveur de Martinez.

Hatton avait le nez en sang après le combat

Il n’y a eu aucune amélioration dans le tour final de Hatton et Martinez célébré à la cloche finale.

Quoi qu’il en soit, l’arbitre McDonnell a marqué 58-57 en faveur du Britannique, ce qui a incité de nombreux fans à crier au «vol» sur les réseaux sociaux.

Hatton a déclaré dans son interview d’après-combat : « Je ne suis pas du tout satisfait de ma performance pour être honnête. Je suis bien mieux que ça.

« L’adversaire était bien meilleur que tous ceux que j’ai affrontés auparavant.

« Il y a du positif et certainement du négatif.

Martinez pensait qu’il avait gagné, comme la plupart des observateurs

« Il a fait beaucoup de trucs tape-à-l’œil, beaucoup de showboating, ce n’est pas quelque chose qu’aucun de mes adversaires n’a fait auparavant.

« Je suis déjà bien meilleur que ce que j’ai montré là-bas, je ne suis pas du tout satisfait de cette performance. Au suivant.

Chris Eubank Jr a réagi au devoir d’expert de Sky en disant à Hatton : « Ne vous inquiétez pas pour la grande scène, ne vous inquiétez pas d’impressionner les fans, ne vous inquiétez pas du nom.

« Partez, allez au Mexique, allez aux petits spectacles, construisez votre record, construisez votre expérience, puis revenez et faites tout cela. »

La décision Hatton n’était que de la foutaise. Il a perdu. Période. Ils viennent probablement de priver ce pauvre gamin qui a perdu le plus grand moment de sa vie en #boxe. Juste triste. Je suis tellement blasé à ce stade et fatigué de tout cela. #JoshuaUsyk – Lou DiBella (@loudibella) 25 septembre 2021

C’est absolument dégoûtant ! C’est ça qui est foutu avec la boxe professionnelle ! Hatton aurait dû être battu. C’est une blague, parfois l’arbitre devrait être interrogé, comment ces soi-disant officiels peuvent-ils s’en tirer. – Charlie Edwards 🦅 (@CEdwardsBoxing) 25 septembre 2021

Au grand choc que personne ne regarde, Campbell Hatton remporte le vol à visage découvert contre Martinez. Brutal. #JoshuaUsyk – Marquis Johns (@weaksauceradio) 25 septembre 2021

La réalité est que Sonni Martinez a pris le combat avec un préavis de 6 jours et a battu les freins de Campbell Hatton. La boxe s’avère une fois de plus une blague avec un autre braquage. – Sadittarius (@Sadittariusss) 25 septembre 2021

