Les fans croient que DaniLeigh est enceinte au milieu d’une pause dans les médias sociaux ⋆ .

DaniLeigh prend du temps en dehors des réseaux sociaux. Dans une nouvelle session de questions / réponses sur son histoire Instagram, la chanteuse de «Yellow Bone» a expliqué à un fan qui lui a demandé la raison de son absence sur les réseaux sociaux.

«Les médias sociaux sont devenus très négatifs», a-t-elle répondu dans le message du dimanche 4 avril. «J’étais la fille aux cheveux bouclés heureuse qui dansait et souriait toujours … et quand tu grandis, tu deviens des haineux … Je suis vraiment habitué à cela et peut parfois être un peu doux … alors il faut du temps pour me gagner la paix intérieure et l’amour de soi [praying hands emoji]. »

Malgré cela, Dani a promis que sa pause ne durerait pas longtemps et qu’elle reviendrait bientôt. «Je reviendrai avec du contenu et de la musique dope quand je pense que c’est le bon moment», a-t-elle conclu.

Bien qu’elle ne mentionne rien sur l’attente d’un bébé, certains fans pensaient qu’elle n’était pas autant sur les réseaux sociaux qu’elle l’était parce qu’elle cachait sa bosse de bébé. «Elle est juste enceinte. C’est tout », a écrit un fan convaincu dans un commentaire Instagram. Quelqu’un a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Non, elle cache cette bosse de bébé.»

Reste à savoir pourquoi les gens pensent que le musicien mange pour deux.

Auparavant, Dani avait suscité des inquiétudes avec ses messages sur Instagram. Dans un article maintenant supprimé en mars, le chanteur a avoué: «Je sens que je pleure tous les deux jours .. Je veux juste que ma vie change déjà… [broken red heart emojis] Je ne veux plus être ici… Je n’ai pas vraiment d’amour autour de moi. Dans des messages séparés, Dani a déclaré: « J’ai l’air d’un idiot. »

Les fans ont rapidement envoyé leur soutien à Dani, car elle semblait suicidaire. «J’espère que @DaniLeigh aight man. Je déteste entendre des trucs comme ça », écrivait un utilisateur de Twitter à l’époque. Une personne, quant à elle, a écrit un long message édifiant à la star: «Bien que les choses puissent sembler difficiles et que vous ayez eu des commentaires désagréables, ne laissez pas cela vous ronger à l’intérieur. Les gens parlent quand même, mais vous ne pouvez pas laisser les mots prendre le dessus sur vous. Au moment où les gens verront qu’ils ont une emprise sur vous, ils iront plus dur.

Dani a été critiquée après avoir sorti sa chanson controversée «Yellow Bone» dans laquelle elle se vantait d’être une femme à la peau claire. Elle s’est ensuite excusée en disant: «Ce n’est pas quelque chose que j’ai regardé profondément…. Je suis désolé de ne pas avoir été sensible au sujet…. Je me sens vraiment incomprise », insistant sur le fait qu’elle n’est pas raciste.