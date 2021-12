Les fans d’« Emily in Paris » théorisent comment le personnage de « Sex and the City » peut faire un camée de la saison 3

Le cliffhanger d’Emily à Paris de la saison 2 a inspiré les fans à imaginer leurs propres théories sur la suite de la vie chaotique d’Emily Cooper. Une théorie qui gagne du terrain parmi les fans d’Emily est un croisement possible avec le personnage de Sex and the City, Samantha Jones. Dans And Just Like That…, il a été établi que Samantha vit maintenant à Londres et n’est plus amie avec Carrie Bradshaw depuis que la star Kim Cattrall a refusé d’apparaître dans la série suite. Il y a des cerceaux que les producteurs devraient franchir pour que cela se produise, mais cela ne dissuade pas les spéculations amusantes des fans. Les spoilers suivent pour les deux émissions.

À la fin de la saison 2 d’Emily à Paris, Emily (Lily Collins) a été invitée à retourner à Chicago après que sa patronne Madeline Wheeler (Kate Walsh) eut trouvé impossible de travailler avec le personnel de Savoir. Après que Madeline ait congédié Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) et le reste du personnel de Savoir, ils ont décidé de créer leur propre entreprise de marketing. Ils ont étonnamment demandé à Emily de se joindre à eux, connaissant ses talents. Juste avant qu’Emily ne soit sur le point de révéler sa décision, le spectacle est passé au noir, obligeant tout le monde à attendre un an pour connaître la résolution.

Le spectacle a également fait allusion à une éventuelle excursion à Londres. Au cours de la saison 2, Emily a développé des sentiments pour Alfie (Lucien Laviscount), un banquier britannique dans sa classe de français. Alfie a été rappelé à Londres et a suggéré qu’Emily et lui aient une relation à distance pendant qu’elle restait à Paris. Puisque Londres pourrait jouer un rôle dans une troisième saison potentielle, les fans ont commencé à se demander s’il était possible pour Emily de croiser Samantha.

« Ce serait fou si Emily allait voir Alfie à Londres et rencontrait Samantha Jones », a tweeté un fan. « Omg oui ! Ajout de Kim Cattrall à [Emily in Paris] serait un mouvement formidable. Elle devrait être Samantha. Fais-le fais-le fais-le fais-le », a écrit un autre. « Ce serait profondément chaotique et divertissant si Darren Starr engageait Kim Cattrall pour être la patronne d’Emily in Paris (basée à Londres ?) nommée Samantha dans une saison à venir », un autre suggéré.

Emily in Paris et Sex and the City ont tous deux été créés par Darren Star. Cependant, les deux émissions sont produites et distribuées par des studios différents. Sex and the City est géré par WarnerMedia, tandis qu’Emily in Paris est coproduit par MTV Entertainment Studios de ViacomCBS et distribué par Netflix. Rien n’empêche Star de choisir Cattrall en tant que nouveau personnage d’Emily à Paris qui s’appelle pourtant Samantha. Cattrall a répété à plusieurs reprises qu’elle ne voulait plus être impliquée dans les projets Sex and the City.

Emily à Paris n’a toujours pas été renouvelée pour une troisième saison, mais cela semble aller de soi puisque la série continue d’être un grand succès pour Netflix. Star veut faire plus d’épisodes, et il sait même quel sera le choix d’Emily. « Il n’y a pas de choix qui va tout améliorer et plaire à tout le monde », a-t-il déclaré à Elle. « Et je pense qu’Emily est aussi… un peu agréable pour les gens, et elle va prendre une décision qui va rendre certaines personnes malheureuses. Et elle devra aussi faire face à cela la saison prochaine. »