Les fans d’Ace Attorney ont voté pour leurs personnages et leurs affaires préférés – Êtes-vous d’accord ?

Tout comme toutes les meilleures franchises que le jeu a à offrir, Ace Attorney possède un casting de personnages mémorable et de nombreux points d’intrigue qui ne manqueront pas de chatouiller cet os de nostalgie en regardant en arrière. Il est donc normal que les fans de la série aient été invités à réfléchir à tous les jeux sortis jusqu’à présent pour voter pour leurs favoris.

Le vote a été organisé par le magazine japonais Famitsu, avec 1 394 réponses enregistrées au total. Les sujets couvraient les personnages préférés, les avocats, les procureurs, les affaires et même les mascottes préférées, et Nintendo Everything a partagé la liste complète des votes. Êtes-vous d’accord avec ces classements ?

Personnage préféré d’Ace Attorney

1. Miles Edgeworth – 537 voix

2. Phénix Wright – 464 voix

3. Maya Fey – 264 voix

4. Kazuma Asogi – 194 voix

5. Apollo Justice – 161 voix

6. Godot – 143 voix

7. Barok van Zieks – 141 voix

8. Franziska von Karma – 133 voix

9. Herlock Sholmes – 107 voix

10. Ryunosuke Naruhodo – 99 voix

Avocat préféré (personnages principaux)

1. Phénix Wright – 735 voix

2. Ryunosuke Naruhodo – 222 voix

3. Apollo Justice – 193 voix

4. Mia Fey – 128 voix

5. Athéna Cykes – 61 voix

Sous-avocat préféré

1. Kazuma Asogi – 371 voix

2. Diego Armando – 292 voix

3. Gregory Edgeworth – 183 voix

4. Ryutaro Naruhodo – 180 voix

5. Raymond Shields – 142 voix

Partenaire préféré

1. Maya Fey – 558 voix

2. Herlock Sholmes – 188 voix

3. Trucy Wright – 136 voix

4. Susato Mikotoba – 134 voix

5. Kay Faraday – 87 voix

Procureur préféré

1. Miles Edgeworth – 547 voix

2. Barok van Zieks – 175 voix

3. Godot – 139 voix

4. Franziska von Karma – 137 voix

5. Sébastien Debeste – 83 voix

Client préféré

1. Larry Butz – 230 voix

2. Soseki Natsume – 228 voix

3. Iris – 130 voix

4. Gina Lestrade – 83 voix

5. Max Galactica – 82 voix

Témoin préféré

1. Wendy Oldbag – 202 voix

2. Polly (perroquet) – 88 voix

3. Larry Butz – 46 voix

4. Dick Gumshoe – 38 voix

5. Satoru Hosonaga – 35 voix

Mascotte préférée

1. Blaireau bleu – 293 voix

2. Samouraï d’acier – 232 voix

3. Missile – 176 voix

4. Polly – 92 voix

5. Wagahai – 62 voix

Affaire qui a laissé la plus grande impression

1. Phoenix Wright: Ace Attorney – Épisode 5 de Trials and Tribulations – 660 votes

2. Phoenix Wright : Ace Attorney épisode 4 – 331 votes

3. The Great Ace Attorney 2 : Résoudre l’épisode 5 – 299 votes

4. Phoenix Wright : Ace Attorney – Justice pour tous épisode 4 – 255 votes

5. Phoenix Wright : Ace Attorney, épisode 5 – 167 votes

6. Ace Attorney Investigations 2 épisode 5 – 159 votes

7. Phoenix Wright : Ace Attorney – Justice pour tous épisode 3 – 158 votes

8. Phoenix Wright : Ace Attorney épisode 2 – 129 votes

9. The Great Ace Attorney : Aventures épisode 2 – 128 votes

10. Phoenix Wright : Ace Attorney – Esprit de justice épisode 5 – 115 votes

Si vous êtes d’humeur à voter, nous avons en fait notre propre liste des meilleurs jeux d’avocat de tous les temps, classés par vos adorables lecteurs de Nintendo Life. Si vous voulez vous lancer et influencer le classement, n’hésitez pas !